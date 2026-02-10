TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «ABROGHEREMO LA CONCLUSIONE SCIENTIFICA DI OBAMA SUI GAS SERRA, CONSIDERATA PERICOLOSA PER SALUTE E BENESSERE PUBBLICI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta pianificando di abrogare la conclusione scientifica dell’era dell’ex presidente Barack Obama che funge da base giuridica per la regolamentazione federale sui gas serra, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, citando fonti attendibili.
Le loro informazioni indicano che la revoca riguarda la “conclusione di pericolo” del 2009, che stabiliva che sei gas serra rappresentano una minaccia per la salute e il benessere pubblici.
The administration of US President Donald Trump is planning to repeal the scientific finding from the era of former President Barack Obama that serves as the legal basis for federal greenhouse-gas regulation, The Wall Street Journal reported, citing sources.
Their information states the reversal targets the 2009 “endangerment finding,” which concluded that six greenhouse gases pose a threat to public health and welfare.