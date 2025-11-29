CONGRESSO FDI – TRENTINO * 29/11: “ELEZIONE PRESIDENTE: 314 VOTI A GEROSA, 145 A ZANETTI / IL SALUTO DI IURLARO”

21.12 - sabato 29 novembre 2025

ELEZIONE PRESIDENTE: 314 VOTI A GEROSA, 145 A ZANETTI.

Oggi si è concluso il Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia Trentino,

un appuntamento che ha confermato la vitalità, la maturità e la crescita costante del nostro movimento sul territorio.

È stata una giornata intensa, partecipata, caratterizzata da un confronto franco ma costruttivo tra dirigenti, amministratori, iscritti e militanti provenienti da tutta la provincia.

Sono orgoglioso del clima politico che abbiamo costruito: serio, rispettoso, aperto. Un clima che dimostra quanto Fratelli d’Italia sia radicato nei comuni e sia pronto ad affrontare con compattezza e determinazione le sfide che ci attendono, a partire dalle prossime elezioni politiche e provinciali.

In qualità di Presidente provinciale uscente, desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno lavorato al mio fianco.

Abbiamo ottenuto risultati concreti:

rafforzamento organizzativo,

crescita dei circoli e dei tesseramenti,

maggiore presenza nei territori,

ruoli istituzionali e politici che hanno dato al Trentino una voce più autorevole all’interno del partito,

rapporti di coalizione più solidi da cui ora ripartire.

Lascio una comunità politica più forte, più radicata e più rispettata.

Ho deciso di fare un passo di lato per consentire al congresso di scegliere la nuova guida con totale libertà, ma non farò mai un passo indietro sul mio impegno. Continuerò a sostenere il partito ogni giorno, dentro e fuori le istituzioni.

Le sfide che ci attendono sono decisive: le elezioni politiche e provinciali dell’anno prossimo richiederanno compattezza, disciplina e una visione chiara. Dobbiamo arrivare preparati, uniti e determinati a rafforzare ulteriormente il ruolo di Fratelli d’Italia come pilastro della coalizione di centrodestra in Trentino.

Rimarrò in prima linea, con la stessa dedizione di sempre, per contribuire alla crescita del nostro movimento e per rappresentare al meglio i valori che ci contraddistinguono, nel solco del lavoro svolto in questi anni e dei principi che ispirano la nostra comunità politica.

Con il congresso di oggi si apre una nuova fase, che affronteremo con orgoglio, responsabilità e una rinnovata energia.

Un augurio di buon inizio e buon lavoro al nuovo Presidente Francesca Gerosa ed al suo nuovo coordinamento provinciale.

Viva Fratelli d’Italia, Viva il Trentino.

Alessandro Iurlaro

Fratelli d’Italia – Trentino