ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA GUERRA DEVE FINIRE, BISOGNA FARE PRESSIONE SULLA RUSSIA PER UNA PACE ONESTA» (VIDEO)

10.22 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

In questi giorni si sono svolte oltre 30 conversazioni e consultazioni con partner di diverse parti del mondo, con visioni differenti ma posizioni comuni. È necessario porre fine a questa guerra. Bisogna fare pressione sulla Russia per una pace onesta. È importante prendere esempio dall’Ucraina e dai nostri partner per evitare inganni da parte della Russia. Attualmente non ci sono segni che i russi si stiano preparando a terminare la guerra. I nostri sforzi coordinati e le azioni comuni di Ucraina, Stati Uniti, Europa e di tutti i paesi che desiderano la pace possono sicuramente costringere la Russia a fare la pace. Ringrazio tutti coloro che aiutano.

Цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії. Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!