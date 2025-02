COMUNE TRENTO * CABINOVIA BONDONE: ASSESSORE BAGGIA, «SONDAGGIO BASATO SU DATI ERRATI, CON DOMANDE TENDENZIOSE»

16.39 - sabato 15 febbraio 2025

Cabinovia del Bondone, sondaggio basato su dati errati

In questi giorni circola online un sondaggio sul grande impianto che collegherà la città al monte Bondone, con partenza dalla futura stazione delle corriere nell’area ex Sit e fermate intermedie in Destra Adige, a Sardagna e a Vaneze. Si tratta di domande tendenziose, che mescolano dati falsi a dati veri, seguite da quesiti sul gradimento che inducono a bocciare il progetto senza appello. Già la prima domanda sollecita a esprimere una valutazione in base a dati errati: “Sai dell’esistenza di un progetto per realizzare una nuova funivia tra Trento e il Monte Bondone, con un tempo di percorrenza di 50 minuti (partendo dal centro cittadino)?”

Peccato che non si tratti di una funivia, ma di una telecabina a servizio continuativo, e soprattutto che i tempi di percorrenza siano ben diversi da quelli riportati: il piano di fattibilità tecnico economica stima infatti in 17 minuti il tempo per raggiungere Vason dall’ex Sit e 5 minuti e 15 secondi il tempo per arrivare a Sardagna sempre dall’Hub intermodale in sinistra Adige. Chiaramente sovrastimare di circa il triplo il tempo di percorrenza fa perdere significato all’impianto, che sarebbe addirittura meno vantaggioso dell’auto.

Anche la seconda domanda pare fatta apposta per portare fuori strada e non consentire una valutazione fondata. “La Provincia Autonoma di Trento prevede l’utilizzo della funivia da parte di 2700 persone al giorno (circa 1 milione di passeggeri all’anno). Ritieni che la stima sia realistica?” Il piano di fattibilità tecnico economica distingue il numero di passeggeri in base ai due tronchi dell’impianto: nella tratta ex Sit-Sardagna sono stati calcolati 1.500 passeggeri al giorno per 360 giorni all’anno, probabilmente sottostimati se si tiene conto che in Destra Adige è in progetto un parcheggio da 1.500 posti, uno studentato e strutture per lo sport. Nel secondo tronco, fino a Vason, i passeggeri stimati sono 1000 al giorno per 360 giorni all’anno, che naturalmente potranno essere ridotti a seconda delle reali necessità.

Infine l’ultima domanda:

Sai che la costruzione della nuova funivia prevede secondo le stime ufficiali un investimento pubblico di 80 milioni di euro e una perdita di 3 milioni di euro all’anno per la gestione?

A questo proposito bisogna precisare che la spesa per il trasporto pubblico urbano si attesta ad oggi sui 18 milioni all’anno.

I 2,7 milioni di costi di gestione ipotizzati per la cabinovia sono una stima nella peggiore delle ipotesi, ottenuta calcolando un introito di 1,5 euro a biglietto (e non considerando i biglietti turistici). In questo caso si otterrebbe il 35 per cento di copertura dei costi, comunque superiore a quella attuale del trasporto pubblico.

In definitiva la cabinovia del Bondone sarà un volano importante per lo sviluppo non dello sci ma della città e della sua montagna. Per questo riteniamo che il progetto vada sostenuto.

Monica Baggia

Comune Trento – Assessora con delega in materia di Urbanistica e Sviluppo economico