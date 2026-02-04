PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «NUOVO STRUMENTO DELL’EUREGIO PER RENDERE PIÙ SICURE LE ESCURSIONI TRA I TERRITORI»

15.31 - mercoledì 4 febbraio 2026

In Tirolo e Alto Adige i sentieri escursionistici e alpini vengono classificati tramite colori, in Trentino con lettere: da oggi è possibile confrontare online non solo i diversi sistemi di classificazione all’interno dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, ma anche quelli di altre aree escursionistiche dell’arco alpino.

Mercoledì 4 febbraio il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, in occasione dello Stakeholder Day di DIgiway a Bolzano, ha attivato il nuovo strumento comparativo nelle lingue italiano, tedesco e inglese insieme agli esperti del team di progetto, ai rappresentanti della Datenverarbeitung Tirol GmbH e di LO.LA Alpine Safety Management.

Lo strumento può essere integrato in altri siti web, per esempio di organizzazioni turistiche o club alpini.

È stato sviluppato nell’ambito del progetto Euregio Digiway, finanziato dal programma Interreg Italia-Austria dell’UE, che si concluderà nel giugno 2026.

La terza edizione dello Stakeholder Day ha rappresentato quindi l’evento ufficiale di chiusura.

Presso la sede del partner tecnologico NOI Techpark, Kompatscher ha sottolineato la serie di risultati ottenuti con Digiway: “Lo strumento di confronto presentato oggi è solo il risultato più visibile del lavoro svolto finora: dietro le quinte, esperti dei tre territori dell’Euregio hanno lavorato intensamente allo sviluppo di vari prodotti per rendere l’escursionismo oltre i nostri confini più sicuro”.

Tra i risultati spicca un software che armonizza i geodati relativi ai sentieri e ai percorsi escursionistici provenienti da Tirolo, Alto Adige e Trentino sulla base di dataset di OGD ufficiali.

Questi vengono aggregati, mantenuti costantemente aggiornati e messi a disposizione del pubblico.

Grazie a un componente web appositamente sviluppato, è possibile integrare più dataset dell’Open Data Hub e analizzarli contemporaneamente.

Sono stati inoltre realizzati una mappa di esposizione e nuovi concept nell’ambito di due casi studio pilota in Val di Fassa e lungo il sentiero a lunga percorrenza E5.

I risultati del progetto includono ad esempio un prototipo di digitalizzazione per le comunicazioni delle chiusure/aperture dei percorsi e rilievi sul campo per la raccolta di ulteriori attributi e informazioni sui sentieri escursionistici e alpini.