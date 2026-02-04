Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM, DOMANI CONVEGNO IN SENATO SULLE RAGIONI DEL SI»

15.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Domani, giovedì 5 febbraio, alle ore 10, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica (Via della Dogana Vecchia 29), si terrà il convegno, promosso dal senatore di Fratelli d’Italia Marcello Pera, sulle ragioni del sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura.

Introducono Marcello Pera e Cesare Salvi.

Intervengono Antonio Baldassarre, Augusto Barbera, Sabino Cassese, Nicolò Zanon, Ortensio Zecchino, Giovanni Pellegrino, Ferdinando Adornato, Stefano Ceccanti, Roberto Centaro, Giuseppe De Vergottini, Francesco Di Donato, Nicola Latorre, Antonio Malaschini, Claudia Mancina, Enrico Morando, Giovanni Orsina, Andrea Pastore, Claudio Petruccioli, Gaetano Quagliariello, Umberto Ranieri, Giorgio Spangher, Giorgio Tonini, Peppino Valentino, Claudio Velardi.

Giornalisti e ospiti devono accreditarsi scrivendo a marcello.pera@senato.it

