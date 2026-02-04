COMUNE DI BOLZANO * «PROGETTO JUSTNATURE: I RISULTATI FINALI E LE PROSPETTIVE»

17.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

Nature-based Solutions: workshop conclusivo tra bilanci e opportunità future per il nostro territorio

Si è svolto nei giorni scorsi a Bolzano, in Sala di Rappresentanza del municipio, il workshop conclusivo del progetto JUSTNature.

L’evento ha riunito 31 stakeholder tra pubbliche amministrazioni (Comune di Bolzano e Comune di Merano), enti di ricerca e rappresentanti del settore privato e del terzo settore.

Un incontro per evidenziare e valorizzare i risultati raggiunti, riflettere sui processi e sugli impatti del progetto e aprire una discussione sul futuro delle Nature-based Solutions sul territorio locale.

Sono state così presentate le attività realizzate, le soluzioni implementate a Bolzano e Merano ed il percorso di coinvolgimento degli stakeholder sviluppato negli anni.

A seguire, sessioni di domande e risposte e una esposizione di poster hanno consentito ulteriori approfondimenti.

I gruppi di lavoro finali hanno evidenziato messaggi chiave: aumentare la visibilità dei risultati, rafforzare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche tra enti pubblici e privati e valorizzare i processi partecipativi fin dalle prime fasi progettuali.

Il workshop ha così confermato il valore del progetto JUSTNature come momento di bilancio e confronto, aprendo nuove prospettive per consolidare e garantire continuità alle Nature-based Solutions nel territorio provinciale.