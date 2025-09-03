COMUNE DI BOLZANO * «CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO SU DELIBERE GIUNTA, ANTICIPATA ALLE ORE 11.00»

16.20 - mercoledì 3 settembre 2025

GIOVEDI 4 SETTEMBRE ORE 11.00 – Municipio Bolzano (Sala Giunta)

ATTENZIONE! La CONFERENZA STAMPA del Sindaco di Bolzano Claudio Corrarati in programma domani GIOVEDì 4 SETTEMBRE è ANTICIPATA ALLE ORE 11.00 e si terrà come di consueto al termine della seduta settimanale di Giunta.

Due i temi principali che saranno affrontati alla presenza degli Assessori competenti:

– NOVITA’ in materia di SERVIZI DEMOGRAFICI (CIE ecc.)

– PRESENTAZIONE FESTIVAL DEL MOVIMENTO 2025 Sabato 6 settembre torna infatti sui Prati del Talvera una nuova edizione del Festival del Movimento, appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e benessere promosso dall’Assessorato comunale allo Sport e organizzato in collaborazione con UISP Bolzano.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 35 associazioni e società sportive impegnate sia a livello agonistico, che promozionale, con l’obiettivo di presentare le loro attività e farle provare a grandi e piccoli appassionati.

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE – ORE 11.00 MUNICIPIO (SALA GIUNTA) CONFERENZA STAMPA DECISIVE GIUNTA COMUNALE