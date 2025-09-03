APT GARDA DOLOMITI (TN) * TRENTINO D’AUTORE: «ULTIMO APPUNTAMENTO CON ELISA NICOLI, IL 5/9 ORE 17.30»

16.00 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Trentino d’Autore, l’ultimo appuntamento con Elisa Nicoli. Venerdì 5 settembre, alle ore 17:30, presso il Giardino al Sarca Ponte Arche, si terrà l’ultimo incontro con Elisa Nicoli, che darà anche il via a “Gamberi, Festival delle Acque”. Sabato 6 settembre, escursione all’alba alla scoperta delle Giudicarie Esteriori con la presente segnaliamo l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria Trentino d’Autore.

Venerdì 5 settembre, alle ore 17:30, Elisa Nicoli presenterà Ecominimalismo. L’arte perduta dell’essenziale (Gribaudo).

Elisa Nicoli, regista di documentari, scrittrice e green content creator, divulgatrice di lunghissima esperienza sui temi della sostenibilità e dell’ambiente – nota come @eco.narratrice su Instagram -, chiude la rassegna Trentino d’Autore e apre “Gamberi, Festival delle Acque”.

La scrittrice proporrà il suo personale punto di vista per passare dall’impulso compulsivo all’acquisto alla ricerca dell’ecominimalismo, una filosofia e pratica di vita che ci libera del superfluo. Nelle pagine del suo libro svelerà tutti i segreti per ridurre la nostra impronta ambientale, senza rinunciare a nulla e aumentando, invece, il nostro grado di felicità.

Un libro originale ed entusiasmante, a metà strada fra saggio e manuale, che suggerisce sia nuovi modelli di vita sia tantissime idee per iniziare a fare scelte più consapevoli.

La presentazione si terrà presso il Giardino al Sarca Ponte Arche, a Comano Terme. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato nella tensostruttura della Casa del Festival. L’appuntamento è a ingresso gratuito.

Qualora foste interessati a ulteriori informazioni o interviste, si prega di contattare Alessandra Odorizzi al numero +39 333 2245999.

Sabato 6 settembre, alle ore 05:00, in collaborazione con Ecomuseo della Judicaria, si terrà un’escursione alla scoperta delle Giudicarie Esteriori fino alla località La Guarda, in compagnia dell’autrice Elisa Nicoli e dell’accompagnatrice di media montagna Marta Bonomi.

L’escursione sarà di media difficoltà, dislivello 500 m, lunghezza 10 km.

È vivamente consigliato un abbigliamento idoneo all’attività sportiva, scarponcini, bastoncini, borraccia e frontalino.

L’attività è su prenotazione al costo di euro 10,00 a persona. Per prenotare clicca qui.

In caso di maltempo l’attività sarà annullata.

Per ulteriori informazioni sull’escursione, si prega di contattare: info@festivalgamberi.it