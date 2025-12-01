COMUNE DI BOLZANO * «CARTA DEDICATA A TE 2025, DISPONIBILI LE GRADUATORIE DEI BENEFICIARI»

Disponibili le graduatorie dei beneficiari consultabili online tramite il proprio numero di protocollo ISEE sul sito comunale o qui (vedi allegato)
Si informa la cittadinanza che sono disponibili le graduatorie dei beneficiari della “Carta dedicata a te 2025”, consultabili tramite il proprio numero di protocollo ISEE sul sito del Comune di Bolzano (e qui in allegato).
Ai beneficiari è stata inviata una raccomandata di conferma con le istruzioni per il ritiro della Carta presso gli uffici postali indicati.
Per le persone che accedono al beneficio a partire da quest’anno, considerati i tempi ristretti, qualora la lettera non fosse ancora pervenuta è possibile rivolgersi al Comune di Bolzano, in Vicolo Gumer 7, primo piano – ufficio 126, a partire da oggi lunedì 1 dicembre dalle 9.00 alle 12.00.
Si consiglia comunque di attendere l’arrivo della raccomandata nei prossimi giorni.
Per chi ha già beneficiato della misura negli anni precedenti, il contributo sarà accreditato automaticamente sulla Carta già in possesso, senza necessità di recarsi agli uffici postali.
In caso di smarrimento, furto, deterioramento o malfunzionamento della Carta, il duplicato potrà essere richiesto in qualsiasi ufficio postale, presentando un documento di identità valido, il codice fiscale o la tessera sanitaria e, nei casi di furto o smarrimento, la relativa denuncia alle autorità competenti.
Si ricorda che la Carta dovrà essere attivata con una prima spesa entro il 16 dicembre 2025 e che l’importo assegnato dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2026.