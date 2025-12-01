FUNIVIA CIAMPAC E CONTRIN (TN) * SCI: «I KRAMPUS DA POZA INAUGURANO LA STAGIONE INVERNALE, APPUNTAMENTO IL 6 DICEMBRE ORE 10.30»

14.08 - lunedì 1 dicembre 2025

Dai vicoli dei paesi alle piste innevate. Anche quest’anno i Krampus cambiano terreno per accogliere al meglio l’inizio della stagione invernale: niente catene che strisciano sull’asfalto, bensì lamine affilate che sfrecciano sulla neve.

L’appuntamento è sabato 6 dicembre, alle 10.30, a due giorni dall’apertura degli impianti di risalita, presso la stazione a valle Alba-Ciampac: un gruppo di scatenati “Krampus da Poza” saliranno a bordo della telecabina per arrivare in quota e regalare un’esperienza indimenticabile agli appassionati di neve e agli skilovers più curiosi ai piedi di Colac e Crepa Neigra.

E poi via, verso le piste del Buffaure, con qualche incursione anche nel campo scuola e tra i rifugi per regalare a tutti la possibilità di scattare foto o selfie ad alto tasso di folklore.

Scatenati sì, ma in sicurezza. Durante le discese, anche i Krampus indosseranno il casco, come previsto dalla normativa, mentre le maschere torneranno in scena nelle pause, nei rifugi e nei momenti dedicati ai turisti che vorranno immortalare una giornata davvero speciale.

Un avvio di stagione frizzante, quindi, sostenuto dalle nevicate dei giorni scorsi e dalle temperature in calo che consentono l’apertura quasi completa delle piste, preparate al meglio dai professionisti delle due aree sciistiche.