COMUNE DI BOLZANO * AVVENTO MUSICALE: «PRESENTATO IL CALENDARIO CON 24 CONCERTI ACUSTICI IN SPAZI PRIVATI, DEDICATI AI GIOVANI TALENTI UNDER 35»

12.20 - martedì 23 settembre 2025

Presentato il calendario dell’Avvento musicale con 24 concerti acustici in spazi privati, aperti alla Città e dedicati ai giovani talenti under 35.

Conferenza stampa di presentazione stamane della nuova edizione di 24homes, il progetto che porta giovani talenti musicali direttamente nelle case dei cittadini, trasformando la Città in un teatro diffuso.

Dopo il successo delle passate edizioni e delle Jam Session pubbliche, 24homes 2025 offrirà 24 house concert in altrettante case private del capoluogo dando visibilità a giovani artisti under 35 e creando momenti di musica e comunità.

Il contest è stato illustrato in dettaglio dalla direttrice artistica Greta Marcolongo alla presenza dell’Assessore comunale ai Giovani Claudio Della Ratta, dell’Assessore Regionale Angelo Gennaccaro e della direttrice del Teatro Cristallo Gaia Carroli.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Bolzano (Assessorato ai Giovani) e dalla Regione Trentino-Alto Adige con la collaborazione di diversi partner, nasce con l’idea di trasformare spazi privati – appartamenti, terrazze, giardini o cantine – in luoghi di incontro e condivisione, capaci di rafforzare i legami di comunità attraverso la musica.

Ogni concerto, della durata di circa mezz’ora, vedrà protagonista un’artista o un gruppo under 35 che si esibirà in acustico, senza amplificazione, a stretto contatto con un pubblico ristretto e raccolto.

Per l’edizione 2025, i 24 concerti saranno programmati dall’1 al 24 dicembre, creando un vero e proprio calendario dell’Avvento musicale.

Le performance verranno documentate con foto e video diffusi quotidianamente sui canali social del progetto, così da condividere con tutta la città l’atmosfera e lo spirito dell’iniziativa.

La partecipazione è aperta sia ai cittadini che desiderano candidare la propria casa come sede di un concerto, sia agli artisti under 35 della regione che intendono proporre la propria musica in un contesto originale e intimo.

Due bandi pubblici sono già online: c’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare le candidature, mentre gli abbinamenti tra case e artisti verranno comunicati entro il 24 novembre.

Grazie al lavoro congiunto di organizzatori, host e musicisti, 24homes offrirà non solo nuove occasioni di espressione artistica, ma anche un’opportunità per vivere la città in modo diverso, portando l’arte dentro le case e facendo della musica un’esperienza di comunità e vicinanza.