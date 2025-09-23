“IO NON HO PAURA DEL LUPO“ * GRANDI CARNIVORI: «MONITORAGGIO, IN LESSINIA DOCUMENTATI ALMENO QUATTRO NUOVI CUCCIOLI DI LUPO» (VIDEO)

11.40 - martedì 23 settembre 2025

In Lessinia nei giorni scorsi sono stati documentati almeno quattro nuovi cuccioli di lupo. La scoperta è frutto delle attività di monitoraggio svolte dai nostri volontari, intensificatesi nei giorni scorsi dopo l’abbattimento di un lupo maschio adulto eseguito dalla Provincia di Trento, al fine di valutare le possibili conseguenze di tale intervento sulla sopravvivenza dei cuccioli.

In merito, la nostra organizzazione ha oggi inviato una comunicazione ufficiale alla Provincia di Trento, alla Regione Veneto e a ISPRA, segnalando la presenza dei cuccioli, con ogni probabilità appartenenti al branco dell’esemplare abbattuto, che gravita sia in Veneto che in Trentino, e mettendosi a disposizione per ulteriori informazioni.

Nell’estate 2025 appena conclusasi il nucleo della Lessinia risultava composto da tre lupi adulti più i nuovi nati.

La nascita dei cuccioli rappresenta dunque un fattore cruciale, che le scelte gestionali non possono trascurare.

I dati raccolti sul campo lasciano ipotizzare inoltre una significativa diminuzione complessiva della popolazione di lupi nell’area dell’altopiano della Lessinia, inclusa la scomparsa del branco “storico” per il quale, anche nel corso del 2025, mancano del tutto riscontri.