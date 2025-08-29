COMUNE BOLZANO * «APERTURA NUOVO TUNNEL VIA ALTO ADIGE, BENE I TEST ANTINCENDIO E VIA LIBERA AL TRAFFICO DAL PRIMO SETTEMBRE»

10.01 - venerdì 29 agosto 2025

Con la conclusione dei protocolli finali sulla sicurezza antincendio via libera all’apertura del nuovo tunnel verso il centro di Bolzano da lunedì 1° settembre 2025. Taglio del nastro alla presenza delle autorità: ore 10.45 (entrata via Mayr-Nusser).

Il nuovo tunnel di via Alto Adige rappresenta un’infrastruttura strategica per l’accesso al centro di Bolzano e collega via Mayr-Nusser ai parcheggi sotterranei fino a piazza Walther. In questo modo si alleggerirà il traffico su piazza Verdi, via Garibaldi e l’area della Stazione, mentre viale della Stazione diventerà, come previsto, un percorso pedonale all’interno del parco riqualificato.

Per poter essere aperto al traffico, il nuovo tunnel ha affrontato nelle scorse settimane una fase di test approfonditi, conclusisi con la prova antincendio. “Per garantire i più elevati standard di sicurezza ai futuri utenti, abbiamo effettuato test che vanno oltre quanto richiesto dalla normativa”, spiega Thibault Chavanat, Presidente di WaltherPark SpA soggetto attuatore del PRU che ha realizzato per conto del Comune di Bolzano, la nuova opera viaria.

ll Sindaco Claudio Corrarati esprime grande soddisfazione per la conclusione dei lavori di un’opera strategica per la mobilità urbana: un’infrastruttura che viene ora presa in carico dalla Città di Bolzano e che consentirà non solo di accedere al WaltherPark, ai parcheggi sotterranei e al parcheggio interrato di piazza Walther, ma anche di sgravare un nodo nevralgico della viabilità cittadina quale quello sull’asse piazza Verdi-via Garibaldi-piazza Stazione e che avrà dunque ricadute positive sull’intera viabilità cittadina. “Si tratta – sottolinea il Sindaco – di un passo fondamentale in vista del 16 ottobre, data dell’inaugurazione ufficiale del WaltherPark, traguardo di un percorso avviato molti anni fa e che oggi trova finalmente compimento”.

Tornando ai test fatti in questi giorni il Presidente Chavanat, spiega che: “Sono state utilizzate anche tecnologie innovative: tra l’altro, è stato impiegato fumo caldo innocuo per simulare una situazione d’incendio realistica. I risultati dei test sono stati positivi: tutti i sistemi antincendio funzionano correttamente. Con ciò si è conclusa anche l’ultima fase delle verifiche tecniche”.

Alla preparazione e all’esecuzione delle prove antincendio hanno contribuito in modo determinante il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco e i diversi Vigili del Fuoco volontari di Bolzano e d’intorni. “Ringraziamo in particolare i Vigili del Fuoco, le autorità competenti per la prevenzione incendi, i progettisti di Securplan e l’impresa di costruzioni CMB per l’eccellente collaborazione in queste prove ambiziose e innovative”.

Può quindi essere rilasciata l’autorizzazione all’uso dell’opera; l’apertura è fissata per lunedì 1° settembre 2025.

LUNEDI 1 SETTEMBRE ORE 10.45 TAGLIO DEL NASTRO ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ

(entrata via Mayr Nusser)