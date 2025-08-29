MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * TRENTINO MUSIC ARENA: «CONCERTI ESTIVI, QUALI SONO I RISULTATI ECONOMICI E DI PUBBLICO?

09.58 - venerdì 29 agosto 2025

Lucia Maestri chiede di conoscere gli esiti dei concerti estivi. Mentre si avvicina la fine dell’estate e giunge il tempo dei bilanci di stagione, molto poco, per non dire nulla, è trapelato circa gli esiti ed i riscontri economici degli appuntamenti musicali estivi di quest’anno presso la “Trentino Music Arena”, peraltro destinata ormai a cambiare fisionomia a conferma del fallimento dell’idea iniziale.

Dopo un avvio segnato da incertezze sulle prevendite dei vari concerti, su di un totale di ben sei date di spettacolo pare che il totale degli spettatori sia di circa 15.000 biglietti venduti, con una media di circa 2.500 persone ad evento. Niente di clamoroso insomma. Si tratta, visto anche il calibro artistico di alcuni nomi presenti, di un risultato ovviamente inferiore alle attese e sul quale comunque è calata una cappa di silenzio imbarazzato e imbarazzante che la Consigliera del PD del Trentino, Lucia Maestri, ha deciso di rompere, depositando una specifica interrogazione.

Nella fattispecie la Cons.a Maestri chiede alla Giunta provinciale i risultati effettivi dello “sbigliettamento” basato sui riscontri SIAE, nonché gli incassi e i costi di ogni singolo evento; i ricavi, al netto delle spese, per “Magellano Concerti”, ovvero il braccio operativo dell’agenzia “Friends & Partners” e, infine, le prospettive per la prossima estate.