CCB – GRUPPO CASSA CENTRALE * “PRESTIPAY “- RISULTATI SEMESTRALI: MASSARUTTO, «CRESCITA DELL’UTILE NETTO A 5 MILIONI, EROGAZIONI PER 200 MILIONI»

Il Consiglio di Amministrazione di Prestipay S.p.A., la Società del Gruppo Cassa Centrale specializzata nel settore del credito al consumo, ha approvato il bilancio semestrale che conferma il conseguimento di significativi risultati e la realizzazione di tutte le progettualità a Piano.

Nel primo semestre 2025, nonostante la complessità del mercato, si è verificato un netto miglioramento di tutti i principali indicatori, con la crescita dell’utile netto, a 5 milioni di euro ed erogazioni complessive per 200 milioni di euro, che hanno consentito a Prestipay di rafforzare la propria quota di mercato.

È stata avviata la distribuzione dei finanziamenti contro la cessione del quinto, a conclusione della progettualità di internalizzazione di questa tipologia di prodotto. La digitalizzazione dei processi e l’adozione di tecnologie avanzate hanno consentito di migliorare ulteriormente l’efficacia operativa e l’utilizzo di soluzioni di firma digitale e contrattualistica paper less, hanno fornito un importante contributo alla sostenibilità ambientale, con un abbattimento consistente dei consumi di carta e delle emissioni di CO₂ equivalenti.

Nel commentare i risultati, Paolo Massarutto ha comunicato la sua volontà di rinunciare al rinnovo dell’incarico di Amministratore Delegato di Prestipay e di lasciare, dopo otto anni, il Gruppo Cassa Centrale, per intraprendere nuovi percorsi professionali.

“Prestipay” – afferma Massarutto – “è diventata in pochi anni una solida realtà, tecnologicamente moderna, efficiente e dalle salde prospettive reddituali, conseguendo risultati superiori alle attese. La visione strategica, la determinazione, l’impegno delle persone che vi lavorano, unitamente alla collaborazione sempre assicurata dalle Banche affiliate nella distribuzione, hanno permesso di compiere un percorso straordinario, all’interno di un Gruppo solido e resiliente. Desidero ringraziare Cassa Centrale Banca, i collaboratori e le collaboratrici di Prestipay e tutti gli stakeholder per l’opportunità e la fiducia ricevuta in questi anni”.