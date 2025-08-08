CIA (CONSIGLIO PAT) – REPLICA A PENASA: «QUANDO LA POLITICA PREFERISCE GLI ATTACCHI PERSONALI AI FATTI, LA VERITÀ RISCHIA DI PERDERSI»

08.40 - venerdì 8 agosto 2025

In riferimento alla lettera dell’ex consigliera Franca Penasa pubblicata sul quotidiano l’Adige, contenente affermazioni non veritiere e fuorvianti nei miei confronti, allego il testo di cui sotto.

A differenza delle falsità, i fatti parlano da soli: la mia replica a Franca Penasa. Quando la politica preferisce gli attacchi personali ai fatti, la verità rischia di perdersi.

Negli ultimi giorni l’ex consigliera Franca Penasa ha diffuso una lettera che, più che informare, serve solo a spostare l’attenzione dai problemi interni di Fratelli d’Italia in Trentino, usando il mio nome come diversivo.

Il mio intervento su Tsm non nasce da un capriccio: è arrivato dopo fatti e prese di posizione clamorose dell’Università di Trento, quindi ben lontano da un attacco estemporaneo. E nei miei comunicati non ho mai citato l’assessore Gerosa: per una volta che non era stata tirata in ballo, la si poteva lasciare dov’era.

Chiedo trasparenza perché le tensioni interne tra i soci minano la credibilità dell’ente e la serenità dei dipendenti, che meritano un contesto stabile e limpido. Difendere l’interesse pubblico è un dovere per ogni consigliere e significa prevenire danni e incertezze, non creare polemiche.

C’è poi il tentativo di spostare l’attenzione su Patrimonio del Trentino e i derivati, come se occuparsi di Tsm fosse una perdita di tempo…

Altra bufala: secondo lei mi sarei “aumentato lo stipendio”. Gli adeguamenti delle indennità non dipendono da me, sono automatici per legge, e riguardano tutti i consiglieri, compresi quelli di Fratelli d’Italia, che non mi risulta abbiano protestato. Quello che Penasa non dice è che dal 2014 non ho mai chiesto un solo euro di rimborsi, rinunciando a decine di migliaia di euro che sarebbero stati tecnicamente legittimi. L’ho fatto perché credo che l’esempio personale valga più di mille parole. Altro che pensare al portafoglio: chi mi accusa di opportunismo dimentica che la mia condotta dimostra l’esatto contrario.

Arriviamo alla favola del “taxi politico”. La realtà è un’altra: sono stato cercato da Giorgia Meloni per dare al partito in Trentino un volto credibile e radicato. In due anni ho percorso 18.000 km, organizzato oltre 300 gazebo e raccolto più di 2.000 preferenze personali. Alla signora Penasa sfuggono altri dettagli della mia storia politica. Non ho mai abbandonato Fratelli d’Italia: sono stato espulso per aver difeso la dignità delle istituzioni trentine. Non ho mai cambiato casacca: me l’hanno tolta, dopo aver portato il partito in Consiglio provinciale e regionale, rinunciando persino a un Assessorato regionale e alla relativa indennità. Chi altri può vantare simili rinunce per far crescere un partito? Lei no di sicuro.

Capisco che oggi, da poco approdata in Fratelli d’Italia, senta la necessità di accreditarsi per tempo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nulla da eccepire, purché lo faccia rispettando la verità.

Cons. Claudio Cia