RAI RADIO 1 * “GR1” – 07/02 (19.00) : «SPERIMENTAZIONE VIDEO DALLO STUDIO INNOVATIVO PER LE OLIMPIADI 2026, CRESCONO ASCOLTI E FOLLOWER» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

09.12 - sabato 7 febbraio 2026

Rai Radio1 nella giornata inaugurale dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha realizzato il Gr1 delle 19 – che ha anticipato il lungo speciale che ha raccontato in diretta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi – e il Gr1 delle 8 di stamattina, sperimentando collegamenti con gli inviati nei diversi luoghi dell’evento non solo audio, ma anche video dallo studio innovativo R1T.

Una interazione tra radio e canali social, caratterizzata da un grande spirito di squadra ed entusiasmo. Una sinergia tra le diverse strutture della testata e della rete, che ha coinvolto la redazione sportiva e quella social, gli editing, gli inviati anche di cronaca e società, i tecnici, i registi e programmisti muldimediali.

“Ringrazio di cuore tutta la grande squadra dei Gr e di Radio 1, che sta credendo nel mio progetto di rinnovamento e rilancio della nostra rete – ha detto Nicola Rao, direttore Gr e Rai Radio1 -. Gli ascolti dell’ultimo trimestre, riferiti al nuovo palinsesto, sono molto incoraggianti ed anche l’aumento esponenziale dei follower del nostri profili dimostra che la strada di una sempre maggiore sinergia e interazione tra radio e social è quella giusta”.

