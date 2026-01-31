CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO * “VOLTAPAGINA DEL VOLUME DI OLAO MAGNO“: «PER SCOPRIRE LA VITA QUOTIDIANA DELLE POPOLAZIONI NORDICHE DEL CINQUECENTO (5-24/2)»

17.41 - sabato 31 gennaio 2026

Voltapagina del volume di Olao Magno.

Quando

5 febbraio 2026 – 24 febbraio 2026 ore 17:00 – 17:45

Dove

Castello del Buonconsiglio

In occasione della mostra L’inverno nell’arte, il Castello del Buonconsiglio propone un’esperienza davvero unica: assistere al cambio di pagina del prezioso Historia de gentibus septentrionalibus di Olao Magno (Basilea, 1567), un volume straordinariamente antico, normalmente conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento e concesso eccezionalmente in prestito.

Voltare la pagina di questo libro permette di scoprire nuovi particolari rappresentati nel volume e osservare da vicino le prime illustrazioni sugli sci e sulla vita quotidiana delle popolazioni nordiche (Scandinavia, Lappona e Norvegia), con uomini e donne impegnati nella caccia e nelle attività invernali. Alcune immagini offrono anche esempi di pareidolia, il fenomeno per cui la mente percepisce volti o figure in forme casuali o astratte, un effetto che già affascinava gli osservatori del Cinquecento.

L’esperienza sarà arricchita dagli interventi di Lorenzo Pontalti, funzionario della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, che parlerà della materialità del volume; di Alessandra Faes, funzionaria della Biblioteca comunale di Trento, che illustrerà gli aspetti della conservazione; e di Dario De Cristofaro, conservatore del Museo e co-curatore della mostra che metterà in relazione le pagine di Olao Magno con alcune opere esposte nella mostra.

Il Voltapagina rappresenta quindi un’occasione rara per scoprire la storia del libro e la vita quotidiana delle popolazioni nordiche del Cinquecento, entrando in contatto diretto con un patrimonio storico e culturale di eccezionale valore.

Per il pubblico dei sordi è possibile fruire dell’iniziativa grazie alla presenza di un interprete LIS (previa comunicazione scrivendo a eventi@buonconsiglio.it o telefonando allo 0461 492865).

Tariffa di partecipazione euro 5,00 | Ingresso gratuito per i possessori della Membership Oltre o OltrePlus (prenotazione obbligatoria: eventi@buonconsiglio.it, tel. 0461 492865).

Posti limitati. Il biglietto è acquistabile online o presso il servizio cassa del museo dalle ore 9.30 alle ore 16.30.

Info: eventi@buonconsiglio.it, tel. 0461 492865.