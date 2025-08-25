CARABINIERI – TRENTO * GIUDICARIE: «PASSO DI LARES, RECUPERATI IN ALTA QUOTA I RESTI DI UN SOLDATO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE»

20.04 - lunedì 25 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Recuperati in alta quota i resti di un soldato della Prima Guerra Mondiale. Il ritrovamento eccezionale sulla Vedretta di Lares (3.120 m) grazie al ritiro del ghiacciaio. Nell’ambito di un’operazione congiunta, i Carabinieri della Stazione di Carisolo e della Squadra di Soccorso Alpino Carabinieri di Madonna di Campiglio, dipendenti dalla Compagnia di Riva del Garda, hanno individuato e recuperato i resti di un soldato presumibilmente appartenente all’Esercito Austro-Ungarico, caduto durante la Prima Guerra Mondiale. Il ritrovamento è avvenuto sulla Vedretta di Lares, a quota 3.120 metri, reso possibile dal progressivo ritiro del ghiacciaio che ha conservato per oltre un secolo il corpo del militare.

Nonostante la completa decomposizione dei resti umani, la divisa e parte degli equipaggiamenti risultano ancora in buono stato di conservazione. L’operazione si è svolta sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Beni Archeologici, e con le autorizzazioni rilasciate dalla Procura della Repubblica di Trento. I resti sono stati traslati presso il laboratorio di analisi della Soprintendenza, dove saranno sottoposti a esami specialistici – tra cui accertamenti autoptici e studi storici – con l’obiettivo di ricostruire, se possibile, l’identità del soldato. Il successo dell’operazione è dovuto anche alla lunga esperienza degli specialisti dell’Arma inquadrati nella Squadra di Soccorso Alpino Carabinieri, già protagonisti in passato di interventi analoghi in ambiente montano e glaciale. Il recupero rappresenta un ulteriore tassello nel lavoro di recupero della memoria storica della Grande Guerra, che proprio tra le vette dell’arco alpino ha lasciato tracce indelebili.