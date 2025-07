PAT * PASSO FEDAIA: «RIAPERTA LA SS 641, L’ARTERIA ERA STATA CHIUSA IERI PER CONSENTIRE LAVORI SUL PONTE DE PELES»

15.31 - martedì 22 luglio 2025

Riapre in anticipo la strada del Fedaia. Chiusa da ieri mattina alle 5 per lavori di messa in sicurezza al Ponte de Peles (km 10+600) – che hanno riguardato il posizionamento di travi per il consolidamento della struttura – la riapertura della SS 641 era prevista per le 21 di oggi 22 luglio.

Nonostante alcuni imprevisti è stato possibile completare le operazioni secondo il programma stabilito e aprire l’arteria nel primo pomeriggio con diverse ore di anticipo sul previsto.