COMUNE TRENTO * PIAZZA DELLA PORTELA: «FIRMATA L’ORDINANZA DEL SINDACO, STOP AD ALCOL E MUSICA NON AUTORIZZATA (27/8 – 27/9)»

19.41 - lunedì 25 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Piazza della Portela, firmata l’ordinanza del sindaco che vieta il consumo di alcol e musica non autorizzata. Il provvedimento, che coinvolge anche le vie limitrofe alla piazza sarà in vigore da mercoledì 27 agosto a sabato 27 settembre.

Entrerà in vigore mercoledì 27 agosto l’ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Franco Ianeselli per contrastare situazioni di degrado nell’area comprendente piazza della Portela, via Roma (da Piazza della Portela fino a via San Giovanni), via San Giovanni, Piazzetta 2 settembre 1943, piazza Santa Maria Maggiore, vicolo Morosante, via Prepositura, via Tommaso Gar (a nord del civico 5), piazza Leonardo da Vinci e via Torre Vanga (da piazza Leonardo da Vinci fino alla galleria Torre Vanga).

Il provvedimento, che sarà valido fino a sabato 27 settembre compreso, vieta il consumo e il possesso in contenitori chiusi di bevande alcoliche e superalcoliche e la riproduzione di musica all’aperto con qualsiasi strumento musicale o sistema di amplificazione e diffusione sonora nella fascia oraria che va dalle 21 alle 7 del giorno successivo. Fanno eccezione il consumo di bevande negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati e le attività sonore regolarmente autorizzate.

La misura è stata adottata in seguito ad alcuni fenomeni di degrado verificatisi nella zona di piazza della Portela e nelle vie limitrofe, dove diverse persone in stato di ubriachezza hanno disturbato con schiamazzi o apparecchiature sonore a volumi eccessivi la quiete pubblica e abbandonato rifiuti per la strada, come segnalato anche in diverse occasioni da parte di cittadini e comitati.

I soggetti che non rispetteranno il divieto potranno essere puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 89 euro a 534 euro, come previsto in caso di violazione alle ordinanze sindacali dal Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie.