CARABINIERI * ROVERETO: «MAXI SEQUESTRO DI DROGA, ARRESTATO SPACCIATORE CON 6,5 KG DI SOSTANZE STUPEFACENTI»

13.31 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: UN ARRESTO

Ieri pomeriggio, a Rovereto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato un 49enne per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto a un normale controllo nei pressi della propria abitazione, aveva manifestato un immotivato nervosismo che ha indotto i militari a effettuare una perquisizione al domicilio, all’esito della quale sono stati rinvenuti circa 4,5 kg di cocaina e 2 kg di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

La droga è stata posta sotto sequestro e da una prima stima il valore di mercato della sostanza potrebbe aggirarsi intorno ai 400.000 euro.

L’arrestato è stato poi condotto presso la casa circondariale di Trento, a disposizione della Procura della Repubblica di Rovereto.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alle vicende per cui si procede è da ritenersi definitivamente accertata solo a seguito di sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.