QUESTURA DI BOLZANO * «I 23 VICE ISPETTORI E I 50 AGENTI IN PROVA PRENDONO SERVIZIO, IL QUESTORE AUGURA UN PERCORSO IMPRONTATO AI VALORI DI LEGALITÀ E DEDIZIONE»

13.30 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha accolto ufficialmente i 23 Vice Ispettori e i 50 Agenti della Polizia di Stato che svolgeranno il periodo di prova presso la Questura di Bolzano ed i Commissariati di P.S. di Merano, Brennero, Bressanone e San Candido, al termine del quale prenderanno servizio nelle diverse articolazioni di quegli Uffici.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha rivolto ai giovani Ispettori e Agenti, parte dei quali sono destinati a sostituire i colleghi trasferiti ad altre sedi, un saluto di benvenuto, sottolineando l’importanza del ruolo che saranno chiamati a ricoprire al servizio della collettività e augurando loro un proficuo percorso professionale, improntato ai valori di legalità, impegno e senso del dovere che contraddistinguono la Polizia di Stato.

Il periodo di prova rappresenterà un momento fondamentale di formazione sul campo, consentendo di acquisire esperienza operativa e di conoscere da vicino le specificità della Provincia, contribuendo al rafforzamento delle attività di sicurezza e di controllo del territorio.

Questi nuovi ingressi costituiscono un importante supporto alle attività della Questura e dei suoi Commissariati, a conferma dell’attenzione costante rivolta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al potenziamento degli organici della Polizia di Stato in Alto Adige.