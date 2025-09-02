CARABINIERI – BOLZANO * ORTISEI: «CONTROLLI STRADALI, 63 INFRAZIONI E 14 PATENTI RITIRATE AD AGOSTO 2025»

09.46 - martedì 2 settembre 2025

Durante il mese di agosto 2025, l’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ortisei ha intensificato i servizi di controllo alla circolazione stradale, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenzione sulle principali arterie viarie della Val Gardena.

Il bilancio dell’attività operativa parla chiaro: sono state contestate 63 contravvenzioni, per un importo complessivo di 22.234 euro e 246 punti patente decurtati. Un risultato che testimonia l’attenzione e la costanza dell’Arma nel contrastare le condotte di guida pericolose.

Particolare rilievo assume il dato relativo alla guida in stato di ebbrezza, con 12 automobilisti fermati (di cui 6 denunciati all’Autorità Giudiziaria) e 10 patenti ritirate. Un segnale evidente della pericolosità di tale condotta, che continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali.

In totale, sono state 14 le patenti ritirate, non solo per ebbrezza alcolica, ma anche per recidiva nel mancato pagamento dell’assicurazione, per sorpassi azzardati e altre violazioni del Codice della Strada. Parallelamente, sono stati 8 i veicoli sottoposti a sequestro per assenza di copertura assicurativa.

Tra le infrazioni più frequenti riscontrate dai militari figurano:

• 20 casi di mancata revisione del veicolo,

• 8 per mancanza di assicurazione,

• 1 episodio di guida senza aver mai conseguito la patente.

L’operato dei Carabinieri di Ortisei si è rivelato fondamentale non solo per reprimere le condotte illecite, ma anche per svolgere una costante opera di prevenzione, con controlli capillari volti a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle norme.

“Il pronto intervento e la presenza sul territorio sono strumenti indispensabili per garantire la sicurezza della collettività” – sottolineano dal Comando Provinciale di Bolzano– “prevenire e reprimere i reati legati alla circolazione stradale significa ridurre il rischio di incidenti e salvaguardare vite umane”.

L’attività della Compagnia di Ortisei proseguirà anche nei prossimi mesi con la stessa intensità, nella convinzione che solo attraverso controlli costanti e puntuali sia possibile assicurare standard elevati di sicurezza per tutti gli utenti della strada.