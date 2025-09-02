AZIONE UNIVERSITARIA TRENTO * ACCREDITAMENTO: «SIAMO STATI CONFERMATI DALL’ATENEO, RIPARTIAMO CON PIÙ ENERGIA E IDEE PER GLI STUDENTI»

08.10 - martedì 2 settembre 2025

Azione Universitaria Trento: confermato l’accreditamento, rilanciamo con più forza. L’Università di Trento ha confermato l’accreditamento di Azione Universitaria Trento. Questa decisione rappresenta per noi un riconoscimento importante del lavoro portato avanti con serietà e determinazione negli ultimi mesi. Non ci siamo fermati di fronte a polemiche e contestazioni: abbiamo scelto di continuare ad impegnarci con costanza, mettendo sempre al centro le esigenze e la voce degli studenti.

Il nostro obiettivo rimane chiaro: rappresentare in modo concreto e costruttivo la comunità studentesca, senza cedere a logiche divisive. La conclusione del procedimento ci spinge oggi a rilanciare con ancora maggiore energia e convinzione la nostra presenza all’interno dell’Ateneo.

Accogliamo con rispetto le parole contenute nella comunicazione ufficiale dell’Università, che richiama la comunità accademica all’osservanza dello Statuto e del Codice Etico. Riteniamo che principi come rispetto reciproco, lealtà, libertà di pensiero e partecipazione attiva debbano costituire la base della vita universitaria: sono gli stessi valori che ispirano da sempre il nostro lavoro e che intendiamo rafforzare nelle prossime iniziative.

Azione Universitaria Trento non arretra: rilancia. Continueremo a proporre idee concrete, a raccogliere le esigenze degli studenti e a trasformarle in azioni reali, contribuendo così a migliorare la vita universitaria. Siamo la voce degli studenti: libera, propositiva e costruttiva.

Azione Universitaria Trento