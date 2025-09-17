CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «DENUNCIATI DUE UOMINI STRANIERI, PER MINACCIA E PORTO ABUSIVO DI ARMI»

10.40 - mercoledì 17 settembre 2025

Denunciati due uomini stranieri per minaccia e porto abusivo di armi. I militari della Stazione Carabinieri di Postal hanno denunciato in stato di libertà due uomini per i reati di minaccia e porto abusivo di armi. I fatti risalgono ad alcune sere fa, presso la fermata degli autobus della stazione ferroviaria di Lana/Postal, quando tra due passeggeri appena scesi dal mezzo pubblico nasceva una discussione per futili motivi. Nel momento in cui l’aggressività sembrava che andasse scemando, uno dei due contendenti, non soddisfatto dell’esito della disputa, chiedeva aiuto al fratello che giungeva sul posto armato di coltello e di un manganello telescopico, costringendo così l’altro a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Grazie alla chiamata al 112 e all’arrivo della pattuglia in una manciata di secondi è stato possibile bloccare i due aggressori, un 37enne ed un 30enne entrambi di nazionalità albanese residenti nel Burgraviato, che sono stati quindi condotti presso la Stazione Carabinieri di Postal per gli accertamenti di rito e, dopo aver espletato le previste formalità, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di minaccia e porto abusivo di armi, mentre il coltello e il manganello venivano sottoposti a sequestro.