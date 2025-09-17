EDG SPETTACOLI * TRENTINO MUSIC ARENA – AREA S. VINCENZO: «SECONDO WEEKEND TRA TRADIZIONE E NOVITÀ, IL 19/9 LACRIMA PARTY / 21/9 OKTOBERFEST FAMILY E GREEN»

10.25 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Prosegue con entusiasmo la 13ª edizione dell’Oktoberfest di Trento, organizzata come di consueto da EDG Spettacoli. L’area San Vincenzo – Trentino Music Arena si è trasformata in un grande villaggio mitteleuropeo che ogni fine settimana, fino al 5 ottobre, accoglierà il pubblico tra musica, piatti tipici, atmosfere bavaresi e nuove proposte dedicate ai più giovani.

Tre gli spazi che caratterizzano l’edizione 2024:

• Festzelt Oktoberfest, il grande tendone bianco e blu che richiama le atmosfere della festa bavarese;

• Biergarten, con tavoli e panche all’aperto per vivere la convivialità in piena libertà;

• BOM.#cuoretrentino ARENA, la novità di quest’anno, pensata per chi vuole ballare e divertirsi fino a tarda notte.

ALLA BOM.#CUORETRENTINO ARENA ARRIVA IL LACRIMA PARTY

La BOM ARENA (dal tipico “bom” trentino, che significa “ok, va tutto bene”) ospiterà venerdì 19 settembre uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico giovane: il Lacrima Party – La festa indie più amata d’Italia. Un evento itinerante nato nel 2018 e ormai diventato fenomeno culturale, definito con ironia “la festa indie più brutta d’Italia” o “the saddest indie party”. Non per estetica, ma per il suo stile malinconico ed emozionale: una serata dove si balla e si canta lasciandosi andare alle emozioni, tra pezzi di Coez, Gazzelle, Frah Quintale, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari e molti altri (programma completo su oktoberfesttrento.it). Il Lacrima Party intercetta il bisogno di autenticità delle nuove generazioni: un luogo dove si piange ballando, si ride ricordando, ci si connette con gli altri in un’atmosfera sincera, lontana dai cliché della discoteca tradizionale.

Sempre alla BOM, da segnare in calendario anche sabato 4 ottobre il live con Sam Paganini, icona internazionale della musica techno.

LE FOLK OBERKRAINER LIVE BAND DEL WEEKEND

Sotto il grande Festzelt Oktoberfest, il cuore tradizionale della manifestazione, continuano le serate a tema bavarese con cena tipica e musica dal vivo:

Venerdì 19 settembre – TIROCK BAND (Piana Rotaliana). A seguire, il dj set di Eddy DJ.

Sabato 20 settembre – DOLOMITEN BIER BAND (Val di Fiemme)

A seguire, il dj set di Eddy DJ.

DOMENICA È TEMPO DI OKTOBERFEST FAMILY & GREEN

Domenica 21 settembre, dalle 12.00, spazio alle famiglie con “Oktoberfest Family & Green: il riuso diventa festa”. In programma:

• pranzo con menu dedicati ai più piccoli;

• attività e spettacoli a cura di Circowow, tra giochi vintage, laboratori artigianali, balli e musica tradizionale;

• iniziative educative e di sensibilizzazione a cura dell’APS L’Ortazzo, insieme a una rete di associazioni che comprende Plastic Free, Black Sheep, Il Leprotto Bisestile e Bug’s Hotel Italia;

• lo Swap Party, per scambiare oggetti e abiti in un’ottica di sostenibilità, dando nuova vita alle cose e riducendo gli sprechi.

LA CUCINA: TRA BAVIERA E TRENTINO

Il viaggio gastronomico dell’Oktoberfest Trento unisce i sapori autentici del territorio con i grandi classici della tradizione bavarese: canederli, spätzle panna e speck, carne salada, gulasch con polenta di Storo, stinco intero con cotenna, Wiener Schnitzel, strudel di mele, sachertorte e molte altre specialità.

Non mancano piatti vegetariani e opzioni per chi ha intolleranze alimentari, per un’esperienza inclusiva e adatta a tutti. Per i più piccoli: maxi cotolette, würstel e patatine fritte.

Info e programma completo: oktoberfesttrento.it