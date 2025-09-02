Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * PUTIN E XI A PASSEGGIO A ZHONGNANHAI: «FOCU SU QUESTIONI GLOBALI, NESSUN ACCENNO ALL’UCRAINA OD IL VERTICE USA» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
09.26 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Vladimir Putin e Xi Jinping hanno fatto una passeggiata nella residenza di Zhongnanhai del leader cinese.

Erano accompagnati dal Ministro della Difesa russo Andrey Belousov e dall’Ambasciatore di Mosca a Pechino Igor Morgulov.

Putin e Xi hanno discusso di questioni regionali e internazionali, ha riferito la China Central Television.

Tuttavia, il rapporto non menziona né il conflitto in Ucraina né il vertice Russia-USA in Alaska.

Video: TASS/Ruptly

///
Vladimir Putin and Xi Jinping took a walk around the Chinese leader’s Zhongnanhai residence.

They were accompanied by Russian Defense Minister Andrey Belousov and Moscow’s Ambassador to Beijing Igor Morgulov.

Putin and Xi discussed regional and international issues, China Central Television reported.

However, the report mentions neither the Ukraine conflict nor the Russia-US summit in Alaska.

Video: TASS/Ruptly

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.