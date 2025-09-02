TASS (TELEGRAM) * PUTIN E XI A PASSEGGIO A ZHONGNANHAI: «FOCU SU QUESTIONI GLOBALI, NESSUN ACCENNO ALL’UCRAINA OD IL VERTICE USA» (VIDEO)

09.26 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Vladimir Putin e Xi Jinping hanno fatto una passeggiata nella residenza di Zhongnanhai del leader cinese.

Erano accompagnati dal Ministro della Difesa russo Andrey Belousov e dall’Ambasciatore di Mosca a Pechino Igor Morgulov.

Putin e Xi hanno discusso di questioni regionali e internazionali, ha riferito la China Central Television.

Tuttavia, il rapporto non menziona né il conflitto in Ucraina né il vertice Russia-USA in Alaska.

Video: TASS/Ruptly

///

Vladimir Putin and Xi Jinping took a walk around the Chinese leader’s Zhongnanhai residence.

They were accompanied by Russian Defense Minister Andrey Belousov and Moscow’s Ambassador to Beijing Igor Morgulov.

Putin and Xi discussed regional and international issues, China Central Television reported.

However, the report mentions neither the Ukraine conflict nor the Russia-US summit in Alaska.

Video: TASS/Ruptly