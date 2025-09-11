CARABINIERI BOLZANO * FURTO: «TAGLIAERBA RUBATO E RINTRACCIATO GRAZIE AL LOCALIZZATORE, DENUNCIATE DUE PERSONE»

09.58 - giovedì 11 settembre 2025

Localizzatore satellitare installato sul tagliaerba consente di individuarlo sull’autocarro di un’azienda di giardinaggio.. Denunciate due persone dai Carabinieri di Bolzano.

L’operazione è scaturita da una segnalazione pervenuta dal 112NUE da parte di una signora che riferiva di essere in grado di localizzare in tempo reale un utensile da giardinaggio di sua proprietà, un tagliaerba di ultima generazione, che nei giorni scorsi le era stato sottratto da ignoti, dotato di un dispositivo di geolocalizzazione.

In base alle indicazioni fornite in tempo reale dalla donna ai militari, una pattuglia della Stazione di Appiano S.S.d.V. si è recata in via Sassari per individuare l’attrezzo che, dopo qualche minuto di ricerca, è stato trovato all’interno di un cassone di un camion di una ditta di giardinaggio, parcheggiato in quella via.

Recuperato il tagliaerba, i militari hanno rintracciato anche gli utilizzatori di quel mezzo, rispettivamente il titolare della ditta e proprietario del mezzo, denunciato per “ricettazione” in quanto in possesso di un bene risultato rubato, ed un suo dipendente che era privo sia di documenti di riconoscimento, sia del permesso di soggiorno, in violazione di una specifica norma contenuta nel testo unico sull’immigrazione.