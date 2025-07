CARABINIERI – BOLZANO * FORTEZZA: «EX HOTEL RIDOTTO A DISCARICA, 6.500 EURO DI MULTA (L’AZIENDA RISCHIA UNA DENUNCIA)»

09.29 - martedì 29 luglio 2025

Ex Hotel a Fortezza in stato di abbandono: trovata discarica abusiva. Scatta sanzione amministrativa di 6500 euro.

Il degrado di un ex hotel a Fortezza torna al centro dell’attenzione dopo un recente intervento dei Carabinieri di Vipiteno. Durante un sopralluogo all’interno della struttura abbandonata, condotto con personale dell’Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia di Bolzano, i militari hanno rinvenuto infatti una discarica abusiva, composta in prevalenza da rifiuti di origine edile, probabilmente trasportati da un altro cantiere ma anche da pneumatici, lavandini e vasche da bagno, ingombranti e televisori.

L’immobile risulta di proprietà di ditta della zona, il cui rappresentante legale dovrà ora rispondere per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. In base alla normativa vigente in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006), l’azienda è stata ritenuta responsabile dell’illecito ambientale e destinataria di specifiche prescrizioni, da adempiere entro i termini previsti, tra le quali lo smaltimento dei rifiuti rivenuti. È scattata altresì una sanzione amministrativa di 6500 euro. In caso di mancata ottemperanza entro i tempi stabiliti, si procederà inoltre con una denuncia all’A.G.. I Carabinieri di Vipiteno rinnovano l’impegno quotidiano a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, e invita chiunque sia testimone di attività illecite a rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine.

Ex Hotel in Franzensfeste im Zustand des Verfalls: Illegale Müllhalde entdeckt. Verwaltungssanktion in Höhe von 6.500 Euro verhängt. Der Verfall eines ehemaligen Hotelgebäudes in Franzensfeste rückt nach einem aktuellen Einsatz der Carabinieri von Sterzing erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Im Rahmen einer gemeinsamen Inspektion mit Mitarbeitenden des Amtes für Abfallwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen wurde innerhalb der verlassenen Struktur eine illegale Abfalldeponie festgestellt. Dabei handelte es sich überwiegend um Bauabfälle, vermutlich aus einem anderen Baustellenbereich verbracht, sowie um Altreifen, Waschbecken, Badewannen, sperrige Gegenstände und Fernsehgeräte.

Das Gebäude befindet sich im Eigentum eines ortsansässigen Unternehmens, dessen gesetzlicher Vertreter sich nun wegen unerlaubter Abfallbewirtschaftung zu verantworten hat. Gemäß den geltenden umweltrechtlichen Bestimmungen (GvD Nr. 152/2006) wurde das Unternehmen für den festgestellten Umweltverstoß haftbar gemacht und mit verbindlichen Auflagen belegt, darunter insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung der vorgefundenen Abfälle innerhalb einer festgesetzten Frist. Darüber hinaus wurde eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 6.500 Euro verhängt. Sollte diesen Verpflichtungen nicht fristgerecht nachgekommen werden, wird die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft Bozen zur strafrechtlichen Verfolgung übergeben.

Die Carabinieri von Sterzing bekräftigen ihr kontinuierliches Engagement zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit und appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, etwaige Beobachtungen illegaler Aktivitäten den zuständigen Sicherheitsbehörden zu melden.