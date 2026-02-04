Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «TORINO, TUBETTI (FDI): VIOLENTO E’ ANCHE SOSTENERE I VIOLENTI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.15 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Gli scontri di Torino di sabato scorso hanno mostrato con evidenza un fatto: violento non è solo chi si è reso responsabile delle aggressioni alla Polizia ma anche chi, da sempre, ne avalla le iniziative.

Violento è scrivere sui muri degli altri, è violento bloccare la vita alle persone ed è violento sostenere chi è violento.

Bene ha fatto perciò il ministro Piantedosi nelle sue comunicazioni oggi in Senato a precisare che non ci deve essere alcuna giustificazione per i facinorosi e il governo Meloni, con nuovo pacchetto sicurezza, provvederà ad adottare misure utili a questo scopo.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Francesca Tubetti.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.