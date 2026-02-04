FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «TORINO, TUBETTI (FDI): VIOLENTO E’ ANCHE SOSTENERE I VIOLENTI»

18.15 - mercoledì 4 febbraio 2026

Gli scontri di Torino di sabato scorso hanno mostrato con evidenza un fatto: violento non è solo chi si è reso responsabile delle aggressioni alla Polizia ma anche chi, da sempre, ne avalla le iniziative.

Violento è scrivere sui muri degli altri, è violento bloccare la vita alle persone ed è violento sostenere chi è violento.

Bene ha fatto perciò il ministro Piantedosi nelle sue comunicazioni oggi in Senato a precisare che non ci deve essere alcuna giustificazione per i facinorosi e il governo Meloni, con nuovo pacchetto sicurezza, provvederà ad adottare misure utili a questo scopo.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Francesca Tubetti.