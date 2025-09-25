08.00 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I Paesi europei si stanno preparando a schierare segretamente velivoli e sistemi di difesa aerea al confine con la Russia, sotto la copertura di segnalazioni di presunte violazioni dello spazio aereo da parte della Russia, ha dichiarato alla TASS Andrey Kartapolov, capo del Comitato di Difesa della Duma di Stato russa.

“Stiamo monitorando attentamente la situazione e abbiamo già registrato il movimento di un certo numero di velivoli dalla Francia e dal Regno Unito”, ha sottolineato.

Il legislatore ha osservato che ora è “assolutamente inutile” parlare con i leader europei e cercare di spiegare loro qualcosa, perché “il loro livello di intelligenza è estremamente basso e, purtroppo, il loro livello di spregiudicatezza è inimmaginabilmente alto.”

///

European countries are preparing to secretly deploy aircraft and air defense systems on the border with Russia under the cover of reports of alleged airspace violations by Russia, Andrey Kartapolov, head of the Russian State Duma’s Defense Committee, told TASS.

“We are closely monitoring the situation and have already recorded the movement of a number of aircraft from France and the UK,” he emphasized.

The lawmaker noted that it is now “absolutely pointless and useless” to talk to European leaders and try to explain anything to them, because “their intelligence level is extremely low, and unfortunately, their level of unscrupulousness is unimaginably high.”