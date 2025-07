COMITATO TRENTINO PALLA TAMBURELLO – FIPT * CAMPIONATI GIOVANILI OPEN: «TRENTO PROTAGONISTA ALLE FINALI NAZIONALI, SEI SCUDETTI ASSEGNATI IN VALLAGARINA»

08.56 - martedì 29 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Campionati italiani giovanili Open. Finali nazionali protagonista la Provincia di Trento sui campi di Noarna, Aldeno, Besenello, Marco, Patone e Valle San Felice. scudetti al segno (juniores maschile e allievi femminile), Cavrianese (juniores femminile), Chiusano (allievi maschile), Noarna (giovanissimi femminile), Valpo (giovanissimi maschile).

Di Giovanni Crosato

Si sono disputate nel fine settimana in terra trentina le Finali dei Campionati Nazionali Giovanili Open, organizzate dalla Federazione Italiana Palla Tamburello in collaborazione con il Comitato Provinciale di Trento, con la Commissione Attività Giovanile Fipt, con il patrocinio di Sport e Salute, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, della Provincia di Trento, del Comune di Nogaredo, delle società ospitanti Noarna, Aldeno, Besenello, Marco, Patone e Valle San Felice e dei rispettivi comuni, e ovviamente di tutti gli sponsor e volontari che contribuiscono a rendere possibile una così importante manifestazione, che vedrà coinvolte quindici società di quattro differenti Regioni, di sei Province, con un totale di ventitre squadre partecipanti.

Nel 2024, sui campi della provincia di Asti, i titoli andarono alle trentine ASD US Segno nei giovanissimi femminile, allievi e juniores maschile, ASD Noarna nelle allieve femminile e alle mantovane ASD US Cavrianese nei giovanissimi maschile e AT Virtus Guidizzolo nelle juniores femminile.

Sono stati duecento i ragazzi che si sono dati battaglia sui campi del Trentino nella tre giorni di gare, dove di fronte abbiamo visto il meglio del tamburello giovanile italiano, serbatoio per il futuro del nostro sport.

Nella giornata di venerdì sui vari campi le fasi di qualificazioni previste in girone all’italiana con partite a tempo della durata di 40 minuti, necessari per stabilire poi gli accoppiamenti delle semifinali. Solo nelle allieve femminile, dove erano presenti sole tre squadre, si è giocato un girone all’italiana con partite di andata e ritorno.

Il primo scudetto assegnato è stato nel pomeriggio di sabato proprio quello delle allieve femminile, con la trentina Segno che sul campo di Marco, superando nell’ultimo incontro la veronese Fumane con un doppio 6-4, ha portato a casa il titolo. Terzo posto per la mantovana Cavrianese. Sul campo di Aldeno la società mantovana si rifaceva prontamente nelle juniores femminile, battendo nella finalissima le padrone di casa trentine al termine di un match che le ha viste recuperare da uno svantaggio di 2-5 nel primo set, ribaltando la situazione e chiudendo il secondo 6-3.

Terza piazza per la trentina Noarna e quarta per la bresciana Capriano del Colle. Non riusciva in serata il colpaccio alla società bresciana: sul campo di Noarna nella finale juniores maschile la compagine lombarda cedeva infatti al favoritissimo e fortissimo Segno per 6-1 6-2, con la società del Presidente Claudio Chini che incamerava così il secondo scudetto della rassegna giovanile 2025. Terzo posto di categoria per la veronese Negarine e quarto per la piemontese Alegra Settime.

Nella mattinata di domenica a Valle San Felice grande lotta negli allievi maschile con l’astigiana Chiusano che piegava la resistenza della mantovana Cavrianese 6-5 6-3 e consegnava così al Piemonte il primo titolo di questi campionati. Terzo posto per la trentina Faedo e quarto per la veronese Fumane.

A Noarna invece di scena i giovanissimi, ad aprire le femminili con la squadra di casa ad affrontare l’astigiana Tigliolese ed è stato davvero uno spettacolo per tutti i presenti il match giocato dalle giovani atlete, datesi battaglia per oltre due ore con il Noarna a spuntarla con un doppio 6-4, tra gli applausi di tutto il pubblico. Terzo posto finale per la Virtus Guidizzolo, ko in semifinale con un doppio 6-5 dalle trentine, e quarto per il Valpo. A seguire il maschile con la veronese Valpo a vedersela con l’astigiana Monale, ed anche qui grande match, protrattosi per 3 ore e vinto dalla compagine della Valpolicella per 6-4 6-2. Terza piazza per il Noarna e quarta per l’orobica Dossena.

Al termine delle gare a Noarna le premiazioni di tutte le squadre partecipanti alla manifestazione, alla presenza del Presidente federale Edoardo Facchetti, del vicepresidente Andrea Fiorini, dei Consiglieri federali Simona Trionfini e Nicola Valentini, del Presidente della Commissione Attività Giovanile Riccardo Bonando, che con passione e dedizione ha seguito l’organizzazione dell’evento in ogni minimo particolare, del Segretario Generale Maurizio Pecora, del Presidente del Comitato provinciale di Trento Franco Panizza, del Presidente della società Noarna Maurizio Manica e dell’Assessore del Comune di Nogaredo Cristina Candioli.

Tutti si sono complimentati con atleti tecnici e dirigenti che portano avanti e sviluppano il settore giovanile delle nostre societá, motore per il futuro del tamburello, e ovviamente un ringraziamento all’organizzazione, alle societá ospitanti, ai volontari e agli sponsor che hanno reso possibile lo svolgimento di un così grande e riuscito evento e non da ultimo agli arbitri che hanno garantito il regolare disputarsi della tre giorni di gare.

Classifiche finali 2025:

juniores maschile: 1. Segno TN, 2.Capriano del Colle BS, 3. Negarine VR, 4.Alegra Settime AT

juniores femminile: 1. Cavrianese MN, 2. Aldeno TN, 3. Noarna TN, 4.Capriano del Colle BS

allievi maschile: 1. Chiusano AT, 2.Cavrianese MN, 3.Faedo TN, 4.Fumane VR

allievi femminile: 1. Segno TN, 2. Fumane VR, 3.Cavrianese MN

giovanissimi maschile: 1. Valpo VR, 2.Monale AT, 3. Noarna TN, 4.Dossena BG

giovanissimi femminile: 1. Noarna TN, 2. Tigliolese AT, 3.Virtus Guidizzolo MN, 4.Valpo VR

Arbitri della manifestazione: Sona, Rizzi, Caliaro, Arduini, Filippi, Angeli, Frasnelli, Odorizzi, Carletti, Merigo, Tavernini

