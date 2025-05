CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLI SICUREZZA LAVORO: «17 PERSONE DENUNCIATE, TROVATE NUMEROSE IRREGOLARITÀ NEI CANTIERI»

09.08 - sabato 3 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Compagnia Carabinieri Brunico, intensificati i controlli ai cantieri edili per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con l’arrivo della primavera, è ripartita l’attività edilizia e, con essa, aumenta l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri. I Carabinieri di Chienes stanno continuando nell’attività di verifica ai cantieri edili situati nel loro territorio di competenza, allo scopo di garantire il rispetto delle normative vigenti e la tutela dei lavoratori.

Durante le operazioni di ispezione, sono stati analizzati i documenti delle aziende, i permessi di costruzione, le certificazioni dei lavoratori e le loro modalità operative sul cantiere.

I risultati delle verifiche dell’ultimo mese sono stati significativi: sono state accertate molteplici irregolarità, con conseguenti sanzioni. Interventi che sottolineano l’importanza di vigilare costantemente sul rispetto delle normative in materia di sicurezza. La sicurezza non rappresenta solo un obbligo giuridico, ma anche un dovere morale verso i lavoratori e le loro famiglie. Le sanzioni, prima che punitive, mirano a sensibilizzare aziende e personale sull’importanza di adottare comportamenti lavorativi sicuri e responsabili, come indicato nel D.lgs. 81/2008.

Nello specifico all’esito di verifiche per cantieri edili sorti per ristrutturazioni ovvero costruzioni di abitazioni sono stati deferiti in stato di libertà 17 persone tra rappresentante legale di una ditta esecutrice dei lavori, titolare di una ditta, operai e lavoratori autonomi. In particolare diversi sono stati gli operai che, all’atto del controllo, erano sprovvisti dei previsti dispositivi di protezione individuale sostando sotto un carico manovrato a mezzo di una gru con pericolo di caduta oggetti/pesi dall’alto senza indossare il casco protettivo.

Così come è stata accertata la violazione a carico di operai che all’atto del controllo esplicavano le proprie mansioni su di un ponteggio provvisorio privo delle adeguate protezioni anti caduta. Sono stati altresì accertate omissioni di adeguata segnalazione delle vie di accesso a punti pericolosi del cantiere e di sistemazione adeguata delle vie di accesso ai luoghi di lavoro non garantendo il sicuro transito delle persone

Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli incidenti nei cantieri e garantire il rispetto degli standard di sicurezza richiesti dalla legge.

Ai sensi delle vigenti norme, agli indagati è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).