BIM ADIGE * NOMINE: «BONTEMPELLI CONFERMATO PRESIDENTE, I 105 COMUNI DEL CONSORZIO HANNO RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO»

11.27 - martedì 5 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Consorzio BIM Adige Trento ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo per il mandato 2025-2030. Nelle scorse settimane le Assemblee di vallata avevano nominato i 3 Presidenti di vallata – membri di diritto del Consiglio Direttivo – e designato i rispettivi 2 candidati da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea generale.

Nei giorni scorsi l’Assemblea generale dei 105 Comuni, riunitasi per la prima volta nella nuova composizione risultante dall’elezioni comunali di maggio scorso, ha approvato la composizione definitiva del Consiglio Direttivo.

Nella stessa giornata, il Consiglio Direttivo ha nominato il Presidente del Consorzio, Michele Bontempelli, al suo secondo mandato al vertice politico dell’Ente.

“Un onore poter proseguire il cammino avviato 5 anni fa, con l’impegno a rendere il Consorzio sempre più aperto e permeabile alle sfide e alle opportunità che il territorio porrà davanti”, queste le prime parole del neo Presidente.

Nel corso del Consiglio Direttivo il Presidente ha presentato le linee del prossimo mandato: intorno alla centralità dei Comuni, che è al primo posto degli obiettivi generali del Consorzio, si innestano e si integrano la volontà di rafforzare il posizionamento dell’Ente – proseguendo la strada delle collaborazioni con i soggetti istituzionali – e le azioni a tutela delle risorse dei Comuni, quale è il sovracanone legge 959/1953. “Siamo sempre più convinti che il Consorzio debba essere vicino ai Comuni: non solo gestendo le loro risorse, ma cercando di valorizzarle tramite progetti e iniziative che, nelle intenzioni, abbiano un effetto moltiplicativo e di replicazione.

I temi dell’agenda 2030 – dalla sostenibilità, all’energia rinnovabile nelle sue varie sfaccettature e all’efficientamento energetico – unitamente a progetti strategici – dal bilancio sociale all’Osservatorio delle Acque – e all’attenzione alla struttura organizzativa del Consorzio – formazione, innovazione e benessere in primis – completano un documento che vuole proseguire la strada avviata.

“Il Consiglio Direttivo è nuovo per 4/9, con competenze e sensibilità nuove che sono certo si integreranno presto nei meccanismi dell’Organo. Era importante poter costituire l’Organo esecutivo in tempi ragionevoli, pur nel rispetto delle prerogative delle vallate, per garantire le scadenza di legge e per guardare ai prossimi impegni con la necessaria serenità e attenzione”.

Il nuovo Direttivo nominato è composto da: MICHELE BONTEMPELLI (Presidente), RINALDO MAFFEI (Presidente vallata dell’Adige), VITTORIO STONFER (Presidente vallata dell’Avisio), DIEGO MOAR e ALIDA CRAMEROTTI (Consiglieri vallata dell’Adige), CARLO BETTA e MICHELE SARTORI (Consiglieri vallata dell’Avisio), ALDO WEBBER e MASSIMILIANO GIRARDI (Consiglieri Vallata del Noce)