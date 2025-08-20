19.39 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Russia non accetta la presenza di truppe della NATO in Ucraina con il pretesto delle cosiddette forze di pace, poiché non ha bisogno di tali “garanzie di sicurezza”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev.

In precedenza, il Presidente francese Emmanuel Macron ha detto che la “coalizione dei volenterosi”, creata da Francia e Regno Unito, dovrebbe dispiegare forze di supporto in Ucraina “a terra, in mare e in aria” come parte delle future garanzie di sicurezza.

“Il gallo gallico senza cervello non può abbandonare l’idea di inviare truppe in ‘Ucraina’ È stato dichiarato esplicitamente: Niente truppe NATO come forze di pace. La Russia non accetterà una tale ‘garanzia di sicurezza’ Ma l’uccello rauco e patetico continua a cantare per dimostrare di essere il re del pollaio”, ha scritto Medvedev sulla sua pagina X.

///

Russia does not accept any NATO troops in Ukraine under the guise of so-called peacekeepers as it does not need such “security guarantees,” Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev said.

Earlier, French President Emmanuel Macron said that the “coalition of the willing,” created by France and the UK, should deploy support forces in Ukraine “on land, at sea, and in the air” as part of future security guarantees.

“The brainless Gallic rooster can’t let go of the idea of sending troops to ‘Ukraine.’ It’s been explicitly stated: No NATO troops as peacekeepers. Russia won’t accept such a ‘security guarantee.’ But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it’s king of the coop,” Medvedev wrote on his X page.