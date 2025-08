QUESTURA DI BOLZANO * BRESSANONE – SALA GIOCHI: «CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ESERCIZIO PER 15 GIORNI, PER LA PRESENZA DI DUE MINORENNI DI 17 E 15 ANNI»

11.16 - martedì 5 agosto 2025

La tutela dei minori è una priorità per la Polizia di Stato, per questo grande attenzione è posta allo scopo di impedire che gli stessi frequentino le sale giochi e scommesse, come verificato recentemente in taluni casi. Il Questore Giuseppe Ferrari ha quindi avviato un’ampia attività di controlli e monitoraggi, su tutto il territorio provinciale, per garantire il rispetto delle normative a tutela dei minori, così da evitare fenomeni di dipendenza, il cui rischio è amplificato quando riguarda individui in età evolutiva, più vulnerabili e meno consapevoli dei pericoli.

In questo contesto, la settimana scorsa personale del Commissariato di P.S. di Bressanone ha sottoposto a controllo amministrativo di una sala dedicata alla raccolta di gioco tramite apparecchi VLT del circondario: all’interno dell’esercizio è stata riscontrata la presenza di due minorenni di 17 e 15 anni, in violazione delle disposizioni vigenti sul divieto di accesso ai minori nei locali con apparecchi da gioco.

Inoltre, nel corso di precedenti accertamenti, sono stati identificati all’interno della sala diversi soggetti con precedenti penali e di polizia, evidenziando una frequentazione incompatibile con la funzione lecita e regolare dell’attività. Per tutti questi motivi, nella giornata di ieri il Questore, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ha disposto la chiusura temporanea dell’esercizio per 15 giorni.

L’articolo 100 T.U.L.P.S. consente al Questore di intervenire con fermezza per tutelare la sicurezza dei cittadini e in questo caso specifico dei nostri ragazzi. La sospensione della licenza è un segnale chiaro, nei confronti di chi ha la responsabilità di vigilare scrupolosamente, affinché le leggi vengano rispettate, soprattutto quando vengono emanate per proteggere i giovanissimi.