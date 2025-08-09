APT ROVERETO VALLAGARINA MONTE BALDO * “EL GIRO DELE FRAZIOM”: «IL 10/8A BRENTONICO, GIORNATA DEDICATA ALLO SPORT PER TUTTI I GUSTI»

13.14 - sabato 9 agosto 2025

EL GIRO DELE FRAZIOM

Domenica 10 agosto a Brentonico una giornata dedicata allo sport, per tutti i gusti e tutte le capacità. Speciale gara di Nordic Walking dedicata ai bambini dai 7 ai 9 anni. Il prossimo 10 agosto, Brentonico ospiterà la XIX edizione del “El Giro Dele Fraziom”, una manifestazione che rappresenta un momento di grande richiamo per sport, territorio e comunità locale. L’evento, promosso dall’ Atletica Team Loppio in collaborazione con i Gruppi Alpini di Brentonico e con il patrocinio del Comune, si svolgerà in un contesto suggestivo in montagna, coinvolgendo adulti e famiglie in diverse attività sportive e culturali. La giornata si aprirà alle ore 8:30 presso il Parco Cesare Battisti, con il ritrovo di partecipanti e accompagnatori. A

lle ore 9:30, avrà inizio la gara di corsa in montagna, una prova valida sia come campionato regionale FIDAL sia come prova del Circuito Montagne Trentine 2025. Le competizioni si svolgeranno su vari percorsi differenziati per categoria: circa 6 chilometri per i giovani juniores, e circa 9,5 chilometri per le categorie senior e master. La corsa attraverserà affascinanti paesaggi montani, con partenza e arrivo presso il Parco Cesare Battisti. Parallelamente, si terrà una passeggiata ludico-motoria aperta a tutti, con itinerari che si snoderanno tra le frazioni di Brentonico, e che potranno essere percorse sia a piedi che in bicicletta.

La partenza delle escursioni è prevista tra le 8:30 e le 9:30, offrendo la possibilità di scoprire il territorio e degustare prodotti tipici locali lungo i punti di ristoro collocati lungo il percorso. Per gli appassionati di mountain bike, sono messi a disposizione tre diversi percorsi di diversa lunghezza (che vanno dai circa 9,7 km ai 20,8 km). La partenza è programmata tra le 8:15 e le 8:30 dal Parco Cesare Battisti, con chiusura dei percorsi prevista entro le 14:30. Durante tutte le attività, sarà garantito il massimo rispetto delle norme di sicurezza e presenza di personale sanitario qualificato.

La manifestazione si concluderà alle ore 12 con un tradizionale pasta party presso il Parco Cesare Battisti, dove si potranno degustare specialità trentine come formaggi, trota, miele, marmellate e dolci, tra musica e convivialità. Le iscrizioni sono aperte esclusivamente online fino alle ore 24:00 di giovedì 7 agosto 2025, attraverso il sito www.fidal.it. È comunque possibile iscriversi sul posto, previa verifica di disponibilità. La partecipazione è aperta a tutti, tesserati FIDAL o esportisti in possesso di tessera EPS, RUNCARD o Mountain and Trail Run Card, conformemente alle normative vigenti.

L’organizzazione ha predisposto una serie di norme per assicurare lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, anche in condizioni climatiche avverse. È richiesto a tutti i partecipanti di rispettare il regolamento, il codice della strada durante le attività in mountain bike e le indicazioni di sicurezza. La partecipazione comporta anche il consenso all’utilizzo e alla divulgazione delle immagini dei partecipanti, nel rispetto della privacy. “El Giro Dele Fraziom” rappresenta più di una semplice competizione sportiva: è un’occasione per riscoprire le bellezze del territorio di Brentonico, promuovere uno stile di vita sano e favorire l’incontro tra le persone.

La giornata offre un ricco programma di attività che coinvolgono tutte le età e tutte le passioni, in un ambiente naturale unico fatto di faggete, paesaggi montani e tradizioni enogastronomiche. Il sindaco di Brentonico, Mauro Tonolli, invita tutti a partecipare a questa tradizionale manifestazione, sottolineando quanto rappresenti un’occasione di socializzazione, promozione del territorio e valorizzazione della cultura locale. L’assessore allo sport, Mattia Simonetti, evidenzia invece come questa giornata sia una manifestazione di grande importanza per unire attività sportiva, scoperta delle frazioni e degustazione di prodotti tipici. La collaborazione di volontari alpini e di tutte le realtà locali hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata all’insegna dello sport, del buon cibo e della condivisione.

Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo sottolinea la collaborazione che c’è da anni con il Comitato organizzatore di queste gare. “Eventi sportivi di questo tenore – dice – fanno bene a tutta la Vallagarina e offrono un ’ulteriore occasione per mostrare e promuovere la ricchezza del nostro Altopiano di Brentonico, meta ideale anche per gli sportivi e gli amanti dell’attività all’aria aperta, per un turismo di qualità, in costante crescita, ma in equilibrio con il territorio. Un plauso ai tanti volontari che rendono possibili queste manifestazioni” In conclusione, si tratta di un evento imperdibile che unisce emozioni, natura e tradizione, offrendo a tutti l’opportunità di vivere una giornata indimenticabile nel cuore delle montagne trentine.

GARA DI MINI WALKERS 10 agosto – Gara di Nordic Walking per bambini dai 7 ai 9 anni Il prossimo 10 agosto, all’interno del parco cittadino, si terrà una speciale gara di Nordic Walking in tecnica dedicata ai bambini dai 7 ai 9 anni. L’iniziativa nasce dal lavoro appassionato dell’istruttrice e insegnante Emanuela Antonelli, che ha personalmente curato la preparazione tecnica dei partecipanti, offrendo loro un percorso di apprendimento della tecnica di nordic walking che culminerà proprio in questa giornata.Sebbene non patrocinata da enti ufficiali, la gara è frutto dell’impegno diretto dell’insegnante e dei suoi studenti.

Questa gara rappresenta un’occasione autentica per mettersi alla prova, divertirsi e mostrare ciò che hanno imparato. Durante la gara, che si svolgerà verso mezzogiorno, i bambini affronteranno diverse prove tecniche, pensate per valorizzare le abilità sviluppate nel corso dell’anno. A valutare le performance ci saranno giudici speciali, chiamati a osservare con attenzione e spirito sportivo ogni esecuzione. Al termine della competizione, tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento, perché ogni passo fatto con impegno merita di essere celebrato.