ZELENSKY (TELEGRAM) * « HO AVUTO UNA CONVERSAZIONE DI UN’ORA CON IL PRESIDENTE FRANCESE MACRON, FOCUS SU DIFESA E SICUREZZA»

Ho avuto una conversazione molto sostanziosa di un’ora con il presidente francese Emmanuel Macron. Abbiamo discusso della situazione al fronte e delle priorità difensive dell’Ucraina. Sono grato a Emmanuel per la sua visione veramente strategica e la disponibilità ad aiutare con ciò che serve ai nostri soldati. Abbiamo parlato inoltre dettagliatamente del rafforzamento della difesa aerea ucraina, in particolare della fornitura di missili per i sistemi SAMP/T e del finanziamento dei droni intercettori. Stiamo preparando soluzioni congiunte con la Francia e i partner a livello di ministri della difesa e degli esteri per nuovi passi nella protezione delle vite dei nostri cittadini dagli attacchi russi. Voglio sottolineare l’accordo per la formazione dei piloti per i “Mirage”: la Francia è pronta ad accogliere ulteriori piloti per l’addestramento su velivoli aggiuntivi. Abbiamo discusso il lavoro nel formato della coalizione di volontari e l’attuazione degli accordi dell’incontro recente. Ho ringraziato la Francia per il significativo contributo all’adozione del diciottesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea. Lavoriamo insieme anche con i partner americani affinché la Russia senta una pressione veramente globale. Ogni giorno di prolungamento della guerra deve comportare conseguenze dolorose per la Russia. Abbiamo coordinato con Emmanuel i nostri prossimi passi politici. Grazie!

Дуже змістовна, годинна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам. Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів. Хочу окремо відзначити нашу домовленість про підготовку пілотів для «міражів»: Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. Обговорили нашу роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу. Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки. Дякую!