DEMATTÈ (CONSIGLIO COMUNE TRENTO – FDI) * BY-PASS FERROVIARIO: «PRONTO DOPO IL 2030? ORA LE PAROLE DI FACCHIN SUONANO COME BEFFA»

12.45 - sabato 9 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Era la fine del 2023, quando all’ennesima interrogazione presentata dal sottoscritto in relazione ad alcune delle criticità legate alla realizzazione del Bypass ferroviario nel tratto cittadino, l’ex Assessore con delega alla mobilità e alla rigenerazione urbana Ezio Facchin, con un sorriso accennato mi rispose testualmente “stia tranquillo Consigliere Demattè, il bypass sarà terminato entro il 2026!”.

Alla luce di una verità fin troppo evidente che sia Facchin che Ianeselli hanno cercato invano di mascherare in tutti questi mesi, ma che la stampa ha sottolineato in maniera inequivocabile nelle scorse ore, quel sorriso appena accennato riemerge beffardo nell’album dei ricordi di una cronistoria fatta di decine di interrogazioni e richieste di chiarimenti, per un’opera che impegnerà e sconvolgerà la nostra città per oltre un decennio.

Tutto questo logicamente incrociando le dita, nella speranza che il passaggio tra le aree del SIN di Trento nord non ci porti a situazioni di pericolo per la salute pubblica, situazioni per le quali a differenza di uno Ianeselli che non si è mai pronunciato, chiederemmo lo stop immediato dei lavori fino al ripristino delle giuste condizioni di sicurezza.

Era chiaro che i lavori non potevano essere terminati entro il 2026, così come risultava altrettanto chiaro che l’uscita del Sindaco sull’interramento del tracciato storico della ferrovia che attraversa la città, era una “boutade” necessaria per mitigare il crescente malessere dei cittadini che cominciavano a capire.

*

Daniele Demattè

Consigliere Comune Trento (FdI)