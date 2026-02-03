APT ALPE CIMBRA (TN) * STAGIONE INVERNALE: «SKIAREA FOLGARIA LAVARONE, IL WEEKEND APPENA TRASCORSO HA REGISTRATO 22 MILA PRIMI INGRESSI»

10.37 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Il weekend appena trascorso ha registrato oltre 22.000 primi ingressi sulla skiarea Folgaria Lavarone che rappresenta un record storico di sciatori che hanno scelto la skiarea Trentina in questa parte della stagione.

Piste perfette grazie alla recente nevicata, sole e temperature ideali, l’apertura della nuova telecabina a Francolini hanno creato la condizioni perfette per sciare.

Tanta soddisfazione da parte degli sciatori per la nuova telecabina Francolini Sommo Alto e per la riapertura della rinnovata pista Francolini che con i suoi 3.5 km di lunghezza ha entusiasmato gli sciatori.

Grandissima affluenza anche nei centri fondo di Passo Coe e Millegrobbe che si presentano agli amanti dello sci nordico con tutte le piste aperte e un’eccellente offerta per i ciaspolatori con percorsi tracciati e segnalati a loro dedicati.

Grande novità partita nella giornata di sabato: tre percorsi tracciati e segnalati per lo sci alpinismo – uno al Coston Fiorentini e due a Francolini – per salire con le pelli e scendere in orario di apertura piste sulle adiacenti piste della skiarea.

La skiarea completa la sua offerta grazie alla collaborazione con Apt Alpe Cimbra con questa importante novità ed estendendo la propria proposta con tante attività oltre lo sci.