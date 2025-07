A.C. TRENTO * NOMINE: «DIRETTIVO DI LEGA PRO, IL PRESIDENTE MAURO GIACCA ELETTO NEL CONSIGLIO»

18.25 - venerdì 25 luglio 2025

Il Presidente Mauro Giacca eletto nel Consiglio Direttivo di Lega Pro. Il Presidente dell’A.C. Trento 1921 Mauro Giacca entra nel Consiglio Direttivo di Lega Pro. La nomina, deliberata all’unanimità, è stata ufficializzata nel corso della riunione del 25 luglio. Un riconoscimento al lavoro del Club e al ruolo del calcio trentino nel panorama nazionale.

Un riconoscimento prestigioso per il Presidente Mauro Giacca e per tutto l’A.C. Trento 1921: il numero uno gialloblù entra ufficialmente a far parte del Consiglio Direttivo di Lega Pro. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’incontro odierno del Consiglio Direttivo della Lega Pro, che ha deliberato all’unanimità la sostituzione dei consiglieri decaduti Alessandra Bianchi e Angelo Antonio D’Agostino attraverso la surroga per cooptazione di Mauro Giacca, presidente A.C. Trento 1921, e Vincenzo Grella, Vicepresidente della Società Catania Fc, a consiglieri del Direttivo. Questi si aggiungono ai confermati Mauro Bosco (Vis Pesaro), Nicola Grieco (Audace Cerignola), Patrizia Rossana Testa (Pro Patria) e Stefano Udassi (Torres).

Nel corso della riunione odierna, i consiglieri hanno affrontato diversi temi tra i quali l’approvazione dei raggruppamenti dei gironi del Campionato di Serie C Sky Wifi, l’adozione del sistema “Football Video Support” e le risorse federali ‘24/’25 relative alla “Riforma Zola”.

Grande soddisfazione espressa dal Presidente Mauro Giacca: «Ringrazio il Presidente Marani e tutto il Consiglio Direttivo per la fiducia accordatami. È un onore poter ricoprire questo ruolo e poter rappresentare il calcio provinciale all’interno delle istituzioni calcistiche nazionali. Svolgerò questo impegno con grande senso di responsabilità e con assoluta attenzione agli interessi delle Società appartenenti alla Lega Pro. Si tratta inoltre di un importante traguardo che valorizza ulteriormente quanto fatto in questi anni da tutto il Cda dell’A.C. Trento 1921».