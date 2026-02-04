M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MALTEMPO: LOREFICE (M5S), FINANZIARE CARTA GEOLOGICA PRIMO PASSO CONTRO DISSESTO»

18.40 - mercoledì 4 febbraio 2026

“La cartografia geologica rappresenta una infrastruttura conoscitiva strategica per la sicurezza del nostro Paese e il suo aggiornamento il primo passo per fare prevenzione e combattere il dissesto idrogeologico.

Quella di oggi è una delle tante iniziative che il M5S promuove già dalla passata legislatura, quando grazie a noi il Progetto CARG, fermo da decenni, ha ripreso vita ed è stato rifinanziato.

È grazie a questo Progetto che è possibile portare avanti l’aggiornamento della carta geologica italiana, mappare e conoscere il nostro territorio, e mettere i tecnici in condizione di poter operare e intervenire.

Niscemi è l’esempio plastico di un territorio che ė stato completamente abbandonato; la sua mappatura nella carta geologica non c’è, nonostante l’emergenza fosse nota da decenni.

Ecco perché la CARG diventa uno strumento essenziale per la sicurezza e la prevenzione.

Nella scorsa legge di bilancio, come M5S abbiamo presentato un emendamento, a mia prima firma, per finanziare con 2 milioni di euro la CARG.

Il governo non abbia esitazioni a procedere”.

Così il senatore M5S Pietro Lorefice, intervenendo alla conferenza stampa da lui promossa “Progetto CARG: la cartografia geologica d’Italia al 50.000 continua rinnovandosi”.