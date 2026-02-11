YOUTREND PER SKY TG24 * SICUREZZA: «IL 48% DEGLI ITALIANI GIUDICA POCO O PER NULLA EFFICACE L’APPROCCIO DEL GOVERNO MELONI»

15.45 - mercoledì 11 febbraio 2026

Sondaggio Youtrend per Sky tg24: sul tema della sicurezza il 48% degli italiani giudica poco o per nulla efficace l’approccio del Governo Meloni, contro il 34% che lo giudica molto o abbastanza efficace.

Del resto, alcune misure del nuovo Decreto Sicurezza risultano più convincenti e altre meno. L’87% degli intervistati è infatti d’accordo con il divieto di vendita di coltelli di ogni tipo ai minorenni, il 78% con il divieto di partecipazione a manifestazioni per persone già condannate per lesioni a agenti di polizia, e il 63% con il fermo preventivo di 12 ore per manifestanti sospettati di possibili rischi per la sicurezza delle manifestazioni.

Solo la maggioranza relativa, però, approva l’eliminazione dell’iscrizione automatica nel registro degli indagati in caso di violenza o uso di armi in servizio, ad esempio per le forze dell’ordine (46% favorevoli, 36% contrari), e la riduzione della possibilità di ricongiungimenti familiari per i parenti dei cittadini stranieri residenti in Italia (42% favorevoli, 40% contrari).

Sugli scontri a Torino del 31 gennaio per la riapertura del centro sociale Askatasuna, il 16% si dice completamente d’accordo con le istanze della manifestazione e afferma che la presenza di gruppi violenti non cambia la propria opinione, il 19% sarebbe d’accordo con le istanze della manifestazione, ma prende le distanze a causa della presenza di gruppi violenti, il 24% non è d’accordo con le istanze della manifestazione, ma le avrebbe rispettate se fosse stata pacifica, e il 20% non è per nulla d’accordo e ritiene che la manifestazione non avrebbe dovuto essere autorizzata. Il restante 21% non sa.

Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 6 e il 9 febbraio 2026 su un campione di 815 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.