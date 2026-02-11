PAT * FAUNA: «FORAGGIAMENTO DEI SELVATICI, DAL CONSIGLIO DI STATO NESSUN DIVIETO GENERALE»

14.03 - mercoledì 11 febbraio 2026

Foraggiamento dei selvatici, dal Consiglio di Stato nessun divieto generale. La pratica del foraggiamento dei selvatici non è vietata e resta nella discrezionalità dell’Amministrazione provinciale decidere se mantenerla, sospenderla o rimuoverla nei singoli casi. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, in una sentenza che accoglie solo parzialmente il ricorso presentato dalle associazioni animaliste.

Il massimo giudice amministrativo ha evidenziato come la normativa provinciale consenta questa pratica ed ha statuito che – nei Distretti abitualmente frequentati dall’orso – l’eventuale scelta di non sospendere il foraggiamento sia accompagnata da un’istruttoria tecnica. La Provincia continuerà dunque a operare nel rispetto delle indicazioni tecnico-scientifiche per la salvaguardia della biodiversità e la tutela della fauna selvatica durante il periodo invernale, ossia nella stagione in cui è ammesso il foraggiamento.