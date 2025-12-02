Popular tags:
News immediate,
non mediate!
CAMERA DEI DEPUTATI: «VIOLENZA DI GENERE ONLINE, AUDIZIONI CON OSSERVATORIO ADOLESCENZA E MED IN DIRETTA WEBTV»

12.41 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge le seguenti audizioni con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line:

mercoledì 3 dicembre, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto

ore 9 in videoconferenza, Maura Manca, presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza;

giovedì 4 dicembre, presso l’Aula del I piano

ore 8.30 rappresentanti dell’Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione (MED).

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv .

