CAMERA DEI DEPUTATI: «VIOLENZA DI GENERE ONLINE, AUDIZIONI CON OSSERVATORIO ADOLESCENZA E MED IN DIRETTA WEBTV»

12.41 - martedì 2 dicembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge le seguenti audizioni con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere on line:
mercoledì 3 dicembre, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto
ore 9 in videoconferenza, Maura Manca, presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza;
giovedì 4 dicembre, presso l’Aula del I piano
ore 8.30 rappresentanti dell’Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione (MED).
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv .
