Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «ZINZI (LEGA): A MANFREDI LA NOSTRA SOLIDARIETÀ E VICINANZA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

ZINZI (LEGA): A MANFREDI LA NOSTRA SOLIDARIETÀ E VICINANZANapoli, 8 feb. – “Esprimiamo ferma condanna per le scritte intimidatorie comparse ieri a Bagnoli contro il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. A Napoli, come a Torino e a Milano, non c’è spazio per chi vuole avvelenare il dibattito politico con la violenza e le minacce, fisiche o verbali. La Lega è sempre dalla parte del confronto democratico, nel pieno rispetto delle persone e delle istituzioni”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.Ufficio Stampa Lega Camera

 

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.