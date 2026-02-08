LEGA * CAMERA: «ZINZI (LEGA): A MANFREDI LA NOSTRA SOLIDARIETÀ E VICINANZA»

20.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ZINZI (LEGA): A MANFREDI LA NOSTRA SOLIDARIETÀ E VICINANZANapoli, 8 feb. – “Esprimiamo ferma condanna per le scritte intimidatorie comparse ieri a Bagnoli contro il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. A Napoli, come a Torino e a Milano, non c’è spazio per chi vuole avvelenare il dibattito politico con la violenza e le minacce, fisiche o verbali. La Lega è sempre dalla parte del confronto democratico, nel pieno rispetto delle persone e delle istituzioni”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.Ufficio Stampa Lega Camera