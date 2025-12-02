M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SCUOLA, CASO (M5S): CAOS CARTA DOCENTE, ENNESIMO DISASTRO GOVERNO»

12.40 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le incertezze legate alla gestione della carta del docente da parte del Governo si stanno traducendo in enormi disagi per migliaia di insegnanti. Il decreto che dovrebbe stabilire l’importo della carta per l’anno in corso non sarà pronto prima della fine di gennaio e ciò significa che la carta sarà utilizzabile solo a partire da febbraio.

Questa tempistica è troppo tardiva, specialmente per i docenti con contratto in scadenza il 30 giugno, i quali avranno un tempo ridottissimo per usufruire del beneficio e senza alcuna certezza di continuità per l’anno scolastico successivo.

Inoltre, senza un adeguato aumento delle risorse, per la prima volta l’importo per ogni docente potrebbe scendere sotto la soglia dei 500 euro, una decisione che, di fatto, ridimensiona uno strumento che era nato con l’obiettivo di valorizzarne la formazione.

A tutto ciò si aggiungono i disservizi legati alla piattaforma, in quanto, nonostante l’attivazione del 19 novembre, molti docenti non riescono ancora ad ottenere i residui degli anni precedenti.

Infine, a causa dei contenziosi, per ogni singola cara negata il Ministero potrebbe arrivare a spendere fino a 2.500 euro, a cui si aggiungono ulteriori spese legali.

Per tutti questi motivi, oggi avremmo voluto ascoltare dal Governo garanzie immediate sull’erogazione tempestiva dei fondi, nonché assicurazioni sulla possibilità di utilizzare le risorse in tempi utili, ma, ancora una volta, siamo costretti a registrare la confusione che regna sovrana a Viale Trastevere, senza alcun rispetto per chi ogni giorno tiene in piedi la scuola italiana.

Insomma, l’ennesimo disastro di questo Governo.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura alla Camera Antonio Caso.