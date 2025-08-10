YOUTREND * ITALIA 2023: «EXPORT 626 MILIARDI, IMPORT 592 / SALDO POSITIVO A +34 MILIARDI»

09.01 - domenica 10 agosto 2025

Nel 2023 l’Italia ha esportato beni per 626 miliardi di euro e ne ha importati per 592 miliardi, con un saldo positivo di 34 miliardi. I nostri tre principali partner nelle esportazioni sono la Germania (75 miliardi), gli Stati Uniti (67 miliardi) e la Francia (63 miliardi), mentre per le importazioni la Germania è prima e con 90 miliardi vale quasi il doppio della Cina (48 miliardi) e della Francia (47 miliardi). Negli Stati Uniti l’Italia esporta il triplo di quello che importa con un saldo commerciale positivo per 42 miliardi di euro.